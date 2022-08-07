本报北京8月6日电 8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区。多国政府和国际组织对此予以严厉批评，指出佩洛西此举严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，严重践踏国际法和国际关系基本准则，在国际社会不得人心。各方同时表示坚持一个中国原则，支持中方为捍卫国家主权和领土完整采取的一切必要措施。

古巴外交部发表声明说，坚决反对美国企图破坏中国主权和领土完整的行为，谴责美国干涉中国内政的行径。古巴重申支持一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分。美方挑衅性活动破坏地区及国际和平与安全。

朝鲜外务省发言人发表谈话说，朝鲜谴责和反对外部势力在台湾问题上的干涉行为，完全支持中国政府坚决捍卫国家主权和领土完整的正义立场。

巴基斯坦外交部发言人办公室发表声明，重申坚定奉行一个中国政策，坚决支持中方维护国家主权和领土完整。巴方认为，国与国发展关系应基于相互尊重和不干涉内政原则。

俄罗斯外交部发表声明称，台湾问题完全是中国的内政，中方有权在台湾问题上采取一切必要的措施，以捍卫本国主权和领土完整。俄方的原则立场始终不变，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。

白俄罗斯外交部发表声明说，密切关注佩洛西窜访台湾造成的紧张局势，对美方干涉中国内政、使局势升级的破坏行动表示关切。白方坚持一个中国原则，支持中国为实现国家统一采取的必要措施。 委内瑞拉外交部发布政府公报说，佩洛西窜访台湾是对中国内政的严重干涉，委政府对此强烈谴责。委政府呼吁国际社会关注和警惕美国对中国主权和领土完整的侵犯以及无视联大第2758号决议的行径。委政府重申坚定不移地坚持一个中国原则。

老挝外交部发表声明，表示包括亚太地区在内的世界和平稳定，是全球各国合作发展的先决条件和根本基础。老挝政府始终坚定奉行一个中国政策，重申台湾是中国领土不可分割的一部分。老挝政府坚定支持中国国家统一事业，反对任何制造“两个中国”或“一中一台”的行径。

泰国外交部发言人、新闻司司长塔尼表示，泰国坚持一个中国原则，不愿看到加剧紧张局势和破坏地区和平稳定的任何行动。

缅甸外交部发表声明称，缅方反对任何影响地区稳定的挑衅行为，反对任何干涉别国内政的企图。呼吁有关各方通过建设性对话与和平谈判缓和紧张局势，促进台海和平稳定。缅方全力支持一个中国原则，重申台湾是中华人民共和国不可分割的一部分。

韩国外交部副发言人安恩珠表示，韩国政府正在密切关注近期台湾海峡动向，台海和平稳定对本地区安全繁荣非常重要。韩国政府始终坚持一个中国立场。

埃塞俄比亚外交部新闻发言人阿莱姆表示，埃塞方多年来始终奉行一个中国原则，该原则也得到联合国和非盟的支持。埃塞方将继续在地区和国际层面加强与中国的双边关系和务实合作。

多米尼克外交部发表声明，表示佩洛西窜访台湾严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重侵犯中国主权和领土完整，严重危害台湾海峡和平与稳定。多米尼克坚定支持一个中国原则，承认世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。台湾问题完全属于中国内政，敦促国际社会从维护中美关系发展和海峡两岸和平稳定出发，不与中国台湾地区进行任何官方往来。

尼加拉瓜外长蒙卡达发表声明称，强烈谴责佩洛西挑衅中国。声明说，尼政府坚决反对美方行动。在台湾问题上，尼加拉瓜坚决支持中国捍卫国家主权和领土完整。

刚果（布）外长加科索表示，坚持一个中国原则是刚果（布）始终不渝的政策，是刚果（布）政府和全体人民的普遍共识，没有任何含糊。台湾是中国的一部分，台湾问题纯属中国内政，这已成为国际社会共识，毫无争议空间，任何国家都有义务尊重这一事实。中国是刚果（布）值得信赖的全面战略合作伙伴，刚果（布）坚定支持中方为维护国家主权和领土完整所采取的行动。

伊朗外交部发言人卡纳尼表示，伊朗坚定支持一个中国原则。美方近期干涉中国内政、损害中国领土完整的行径引发局势紧张。美方举动只会加剧不稳定、扩大纷争，伊朗表示谴责。

巴勒斯坦总统府发表声明称，坚持一个中国原则、支持中国捍卫国家主权和领土完整的立场从未改变。巴勒斯坦呼吁停止任何违反一个中国原则的行为，强调中国有权捍卫国家主权、安全和发展利益。

叙利亚外交部发表声明称，强烈谴责美国对中国的挑衅。声明说，佩洛西窜访台湾侵犯中国主权和领土完整，为全球增添动荡不安。叙方重申，全力支持中方反对外部势力干涉内政的努力和原则立场，支持中方为捍卫国家主权和领土完整采取的一切措施和行动。

厄立特里亚外交部发表声明称，佩洛西对台湾的挑衅性窜访行径应遭强烈谴责，因为它违背了国际法，违背了一个中国原则，企图破坏中国的统一进程。

上海合作组织秘书长张明说，佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉窜访中国台湾地区，中国政府已对此表达坚决反对和严厉谴责的立场。一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系基本准则。上海合作组织坚持一个中国原则，坚决反对任何外部势力干涉成员国内政，支持各成员国维护国家统一，捍卫自身主权和领土完整，并将继续推动成员国在此方面加强合作，确保本地区的和平、安全与稳定。

阿拉伯国家联盟首席助理秘书长兼秘书长办公室主任扎齐在阿盟官网发表声明表示，反对违反联合国有关决议、破坏地区和平与稳定的行为。阿盟支持中国坚决维护主权及领土完整，坚定奉行一个中国原则。

（综合新华社及本报记者颜欢、任皓宇、黄炜鑫、李强、许海林、沈小晓、隋鑫、肖新新、薛丹、孙广勇、赵益普、刘慧、李秉新、周翰博、马菲、彭敏报道）

《 人民日报 》（ 2022年08月07日 03 版）

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