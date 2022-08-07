新华社乌鲁木齐8月6日电（记者马锴）阿尔及利亚、沙特阿拉伯、伊拉克、巴基斯坦等30个伊斯兰国家驻华使节于8月1日至5日在新疆乌鲁木齐市、喀什地区、阿克苏地区参观访问。代表团走进企业、社区、乡村，和各族群众深入交流后，对新疆在社会稳定、经济发展、民生改善、宗教和睦、文化繁荣等方面取得的成就表示赞赏，多国使节表示期待与中国新疆持续深化交流合作。

在喀什古城，各国驻华使节走进“古丽的家”民宿，观看演出并与游客共舞；在温宿县金华新村村民安外尔·阿伍提家，使节们一边品尝时令水果、一边听主人讲述自己勤劳致富的故事；在乌鲁木齐市天山区固原巷社区合唱室，星光合唱团歌唱的民族团结故事令使节们印象深刻。

“这里的水果太甜了。你们的日子就像这水果一样甜。”阿尔及利亚驻华大使哈桑·拉贝希表示，此次参访看到了中国新疆的真实情况，新疆各族人民都享有良好的人权保障，我们对新疆未来充满信心，希望同中国新疆共享“一带一路”建设机遇，在基础设施建设、现代农业发展、教育和科研等方面开展更多合作。

“我们看到这里的人民幸福、自由、和睦、安宁地生活。”也门驻华大使馆临时代办阿里·夏格来说，自己这次来新疆访问了很多家庭，留下了美好印象。

巴基斯坦驻华大使馆公使艾哈迈德·法鲁克在参观了阿克苏柯柯牙绿化工程纪念馆后表示，当地40年来坚持人工造林将盐碱地变为绿洲是“伟大的成就，令人钦佩”。此外，他在阿克苏市世纪广场和当地群众交流后表示，“各族人民都非常快乐，人民对自己的生活环境有非常强的安全感”。

伊拉克驻华大使舒尔什·赛义德表示，自己对所到之处的路牌路标印象深刻，上面都有两种语言文字——中国国家通用语言文字和当地少数民族语言文字，“当地的语言文字受到了保护，这里有非常丰富的文化”。

参访团还在喀什艾提尕尔清真寺、阿克苏热斯特加玛清真寺、乌鲁木齐白大寺与信教群众交流。在新疆伊斯兰教经学院，使节们与宗教人士座谈时，哈桑·拉贝希说，百闻不如一见，我们看到新疆人民享有宗教信仰自由，看到文化遗产得到非常好的保护。

参访结束后，沙特阿拉伯驻华大使阿卜杜拉赫曼·哈勒比表示，中国新疆发展成就令人瞩目，同世界的联系日益紧密，沙特阿拉伯愿继续加强和中国新疆合作，用好双方优势，在技术、知识等领域开展更多投资。

文莱驻华大使拉赫玛尼表示，中国新疆经过多年的发展，取得了举世瞩目的成就。各族人民和谐生活在一起，享受宗教信仰自由，生活水平不断提高，显现出巨大发展潜力，祝愿新疆的明天更加美好。

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