近日，世界多国政党政要和社会组织负责人继续通过向中共中央对外联络部致函等方式，严厉批评佩洛西窜访中国台湾地区，认为此举是对中国主权和领土完整的严重侵犯，是对国际法和国际关系基本准则的严重践踏。

玻利维亚前总统、争取社会主义运动主席莫拉莱斯表示，佩洛西窜访中国台湾地区是对中国的政治挑衅行为和对中国主权和领土完整的侵犯。

马来西亚民主进步党主席、总理对华事务特使张庆信表示，佩洛西访台是对一个中国原则和中美三个联合公报的违反，马方将始终恪守一个中国的原则。

伊拉克前总理阿拉维表示，佩洛西此访是对中国内政的干涉。美国事实上关心的并不是民主问题，而是其自身利益。

埃塞俄比亚阿姆哈拉民族运动主席、政府创新与科技部长莫拉表示，佩洛西窜访中国台湾地区是对中国内政的粗暴干涉。一个中国原则得到国际社会公认，我们支持中国为维护国家主权和领土完整所作努力。

厄瓜多尔共产党总书记阿拉尔孔表示，佩洛西窜访中国台湾地区践踏国际社会所普遍公认的一个中国原则，是对中国主权和领土完整的无耻挑衅，并将世界和平至于危险境地。

摩尔多瓦社会主义者党执行书记、副议长巴特雷恩察表示，美方对台湾问题的危险操弄导致新一轮局势升级，是对世界安全的挑衅。摩尔多瓦一贯支持一个中国原则，认为台湾是中国领土的一部分。

所罗门群岛“我们的党”主席塔南加达表示，佩洛西不顾中方强烈反对，窜访中国台湾地区，我们认为此举破坏了国际法基本原则，侵犯了中国主权和领土完整。

此外，尼泊尔共产党（联合马列）主席、前总理奥利，哈萨克斯坦人民党主席叶尔特斯巴耶夫，吉尔吉斯斯坦共产党人党主席马萨利耶夫，突尼斯民主爱国人士统一党中央委员会主席朱姆尔，多米尼加左派团结运动总书记梅希亚，日本前首相鸠山由纪夫，埃及前总理沙拉夫，几内亚比绍前总理德巴罗斯，印尼总统顾问委员会成员、前国会议长阿贡，世界和平理事会执行书记查乌达里蒂斯，亚美尼亚和平委员会负责人波戈相等也通过不同方式表达坚定支持一个中国原则。

(责编：戴维(实习生)、岳弘彬)