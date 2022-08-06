新华社伊斯坦布尔8月5日电（记者王峰）土耳其国防部5日说，3艘从乌克兰黑海港口出发的运粮船将在抵达土耳其最大城市伊斯坦布尔后接受联合检查。

土耳其国防部长阿卡尔5日在社交媒体上说，目前一切都在按计划进行，黑海粮食外运联合协调中心代表将在伊斯坦布尔对3艘运粮船进行检查。

据土国防部当天发表的声明，第二批运粮船一艘从乌克兰敖德萨港出发，另外两艘从乌克兰切尔诺莫斯克港出发，共运载约58吨玉米。

首艘运粮船“拉佐尼”号1日早晨离开敖德萨港，2日抵达伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡黑海入海口。黑海粮食外运联合协调中心代表3日对“拉佐尼”号进行联合检查，随后该船驶往目的地黎巴嫩的黎波里港。阿卡尔此前表示，在黑海港口等待出港的其他货船也将根据黑海港口农产品外运协议，以同样方式通过“既定走廊”。

7月22日，俄罗斯、乌克兰就黑海港口农产品外运问题在伊斯坦布尔分别与土耳其和联合国签署相关协议。协议内容包括在伊斯坦布尔建立联合协调中心并确保粮食运输安全，联合协调中心将由各方指派代表对进出港口的船只进行联合管理，包括敖德萨港在内的3个乌克兰港口将开始向外运出粮食和化肥等。

乌克兰素有“欧洲粮仓”之称，是玉米和小麦出口大国。据报道，受俄乌冲突影响，大量乌克兰谷物滞留在敖德萨港无法运出。乌克兰指责俄罗斯封锁港口，阻止乌方出口粮食。俄方否认干扰乌方出口，指责乌方在黑海水域布设大量水雷，危及航行安全。

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