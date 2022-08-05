8月5日，外交部发言人华春莹主持例行记者会，并对美白宫国安会战略沟通协调员柯比等官员指责中方反应过度作出回应。

华春莹表示，目前的局面完全是由佩洛西及美国政客一手造成的。美方官员的这种论调，让人有种看“穿新衣的皇帝”的感觉，美方这种傲慢自私、虚伪霸道的毛病真的该好好改改了。当前台海局势紧张的前因后果一清二楚，是非曲直一目了然。

华春莹强调，美方是主动挑衅者和危机制造者，台湾问题的本质不是所谓民主问题，而是事关中国主权和领土完整的重大原则问题。美方应该换位思考，如果美国的某一个州试图从美国分裂出来并单独建国，另外一个国家向其提供武器和政治支持，美国政府和人民能够允许吗？

佩洛西窜台事件升级了美台实质关系，严重违反一个中国原则，严重践踏国际关系基本准则，严重损害中国的主权和领土完整。中方作出了最大程度的外交努力，各渠道反复警告美方佩洛西窜台事件的严重性、危害性，明确指出中方不会坐视不理，不会给“台独”分裂势力任何空间，由此造成的一切后果由美方负责承担。

国际社会各方也纷纷发出预警，指出佩洛西访台是完全不必要的恶意挑衅，将引发严重危机。可惜，美方对此置若罔闻，一意孤行。美方恶意挑衅在先，中方正当防卫在后。中方有关反制措施是对挑衅者的必要警示、对国家主权和安全的正当捍卫。

华春莹指出，现在美方及其一些跟班跳出来指责中方“反应过度”，如果他们真关心地区和平稳定，为什么不早点站出来劝阻佩洛西窜访呢？早知如此，何必当初？在涉及中国主权和领土完整的问题上，中国采取的反制措施是正当的、必要的、恰当的，毫不过分。美方作为这场危机的肇事者和始作俑者，应该也必须为此承担全部责任。中方有关举措也是对地区和平稳定以及国际法和国际关系基本准则的坚决维护。

华春莹说，几十年来，我们看到美国以及以美国为首的北约对国际法“合则用，不合则弃”，编造诸如大规模杀伤性武器等所谓“威胁”借口，甚至无需任何理由就对主权国家大打出手，发动军事战争，在南联盟、伊拉克、利比亚、叙利亚、阿富汗等地制造了多少人间悲剧和惨案？造成了多少无辜平民伤亡？多少家庭妻离子散，家破人亡？他们对此有过任何反思反省吗？对自己造成的严重后果和灾难有过任何愧疚吗？他们对这些国家的人民有过任何道歉吗？有过任何赔偿吗？

华春莹说，在21世纪的今天，我们绝不能允许美国自诩“世界警察”“国际判官”，继续把别的国家当作可以随意跪杀的弗洛伊德 。如果中方面对美方步步紧逼的干涉内政和损害主权行动无动于衷，不对美方狂躁、不负责任的行径予以坚决抵制，尊重主权和领土完整等联合国宪章宗旨和国际关系基本准则就将沦为一纸空文。在世界人口80%以上的广大发展中国家随时可能成为下一个目标。正因为如此，160多个国家近日发出正义声音，重申坚持一个中国政策，支持中国坚决维护自身主权和领土完整。

华春莹还强调，这是一场霸权与反霸权、干涉与反干涉、分裂与反分裂的重大斗争。中国历史上饱受列强侵略，今天仍遭到美国及其几个伙计不时粗暴干涉内政、损害中国主权安全。但是，中国已经不再是120多年前的中国，中国也不是伊拉克、叙利亚和阿富汗。中国人民决不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这么干，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流。

华春莹最后再次申明，中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定的意志。我们希望美国和那几个所谓的“民主”国家的跟班清楚认识到这一点，重视和尊重占全人类人口1/5的中国人民的核心利益和坚定意志。

（总台央视记者 赵晶 杨毅）

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