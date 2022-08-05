2022年8月4日，外交部副部长谢锋奉命召见加拿大驻华使馆临时代办倪杰民，就七国集团外长和欧盟外交与安全政策高级代表发表错误涉台声明提出严正交涉和强烈抗议。

谢锋表示，七国集团声明颠倒黑白，为虎作伥，中方严厉谴责。佩洛西窜访台湾，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定。美方不断挑战中方底线，损害中方核心利益，导致紧张局势不断升级。当前局面是美方一手造成，责任当然要由美方全部承担。美方挑衅玩火在先，中方反制反击在后，合理合法，天经地义。七国集团不追究美方责任，反倒要求中方保持冷静、克制，这是赤裸裸的强盗逻辑。当今世界已经不是八国联军可以肆意横行的时代！西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮，就可霸占一个国家的时代一去不复返了！谁损害中国国家利益，谁就必须付出代价！

谢锋指出，七国集团声明贼喊捉贼，公然践踏国际关系基本准则。七国集团口口声声说致力于“维护基于规则的国际秩序”，却肆无忌惮地违反以尊重各国主权和领土完整为核心的国际法和国际关系基本准则，肆无忌惮地违反联大第2758号决议确认、世界上181个国家明确承诺、国际社会普遍遵守的一个中国原则。佩洛西就是台海和平稳定的破坏者，中国主权安全和领土完整的破坏者，国际和平稳定发展的破坏者。佩洛西所作所为不仅是对中国人民的挑衅，也是对国际社会爱好和平力量的挑战。七国集团对此心知肚明，为什么要睁着眼睛说瞎话，倒打一耙？

谢锋强调，台湾是中国的台湾，终将回到祖国怀抱。中方捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，反对外部势力干涉中国内政的决心坚定不移，任何纵容和支持“台独”势力的阴谋注定失败。包括联合国在内的100多个国家和国际组织重申支持一个中国原则。七国集团根本代表不了国际社会。七国集团国家应该认清大势，不要站在14亿中国人民的对立面，不要站在世界大多数国家的对立面，不要站在国际正义的对立面。中方敦促加方立即纠正错误，尊重事实，分清是非，停止追随、参与阵营对抗，停止在涉台问题上采取错误言行，否则一切后果由加方承担。

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