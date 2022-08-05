新华社圣保罗8月4日电 综述：巴西央行连续加息 经济回暖但挑战增加

新华社记者罗婧婧

巴西中央银行3日宣布将基准利率上调50个基点至13.75%，为2021年3月以来连续第12次加息。巴西央行货币政策委员会表示，为避免长期通胀风险，“继续大幅收紧货币政策至更具限制性的区间是合理的”。

自美国联邦储备委员会今年3月开启加息周期以来，为防止资本外流导致本币贬值、通胀压力加剧，巴西央行已连续4次加息，累计将基准利率上调了300个基点。

市场普遍预计，本次加息将是巴西央行今年最后一次加息。巴西央行最新一期《焦点调查》预测，2022年巴西基准利率为13.75%，与前一周预测持平。

今年以来，巴西联邦政府采取减税、完善社会福利、增加财政补贴等一系列措施刺激经济、应对高通胀，取得显著效果。今年7月，巴西地理统计局发布的全国广义消费者物价指数年化增幅连续第2个月下降，环比增幅为2020年6月以来最低值。

国际货币基金组织（IMF）在7月发布的最新一期《世界经济展望报告》中，将巴西今年经济增速预期上调至1.7%。这是该组织今年第二次上调巴西经济增速预期。今年4月，IMF将巴西今年经济增速预期从0.3%上调至0.8%。

巴西瓦加斯基金会金融专家夏华声对记者表示，IMF最近一次上调巴西经济增速预期主要基于巴西经济内部发展动力。巴西联邦政府上半年通过一系列鼓励支出的财政刺激措施并削减政府收入，包括加大对社会福利项目的资金支持、采取临时措施降低部分进口商品关税、提高税收补贴等。此外，今年以来农业大宗商品价格高企利好巴西农业。

瓦加斯基金会巴西经济研究所近期发布的经济监测报告显示，截至今年6月末，该国商业信心指数、服务业信心指数、消费者信心指数均上扬。7月，服务业信心指数更是上升至2013年9月以来的最高水平。

该研究所经济学家鲁道夫·托布勒表示，当前巴西国内需求转暖，服务业总体形势向好，巴西政府近期采取的经济刺激措施有望使服务业在第三季度的表现好于预期。

出口方面，巴西经济部外贸局最新发布的报告显示，今年1月至7月，巴西累计出口额为1940.79亿美元，同比增长20%。

不过，夏华声表示，巴西经济下半年仍面临一些挑战。内部挑战主要包括居高不下的通胀压力、高利率以及总统大选年面临的不确定性等。从外部环境看，美联储持续加息的负面外溢效应，以及能源危机、粮食价格上涨和新冠病毒新变种对全球供应链的威胁等导致世界经济增长放缓的风险也不容忽视。

此外，巴西诸多经济刺激措施将于2022年年底结束，届时税率可能重归高位。高通胀、高利率环境下私人投资能力不足、重要大宗商品利润微薄、消费领域前景不明等都将制约该国未来经济增长。

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