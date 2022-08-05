人民网开罗8月5日电 （记者沈小晓）近日，埃及前驻华大使马哈茂德·阿莱姆在接受记者采访时指出，佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则，是美国对他国的主权和领土完整缺乏尊重的体现。

马哈茂德·阿莱姆表示，主权平等和不干涉内政是现代国际法基本原则和国际关系的基本准则。而佩洛西的行为体现了美国对外政策的性质，是美国不尊重他国的主权和领土完整的一贯做法，破坏了国际法和国际关系，全世界人民都看在眼里。

“我认为这次访问是美国挑起中国对抗、以消耗中国精力和能力的政策的一部分，因为美国意识到中国的崛起可能会威胁到其作为世界上最大的经济和军事大国的地位。”马哈茂德·阿莱姆认为，美国强化在亚太地区的军事存在，是为了遏制中国发展。

马哈茂德·阿莱姆表示，这一挑衅行为发生之际，正值世界面临自冷战乃至二战结束以来前所未有的紧张局势和挑战。美国正在诱使中国卷入不计其数的对抗。“我确信，中国不会允许这样的企图得逞。中国一定会以符合其国家利益、维护国家稳定的方式，妥当处理好地区和当前国际局势。”马哈茂德·阿莱姆说。

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