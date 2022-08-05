人民网北京8月5日电 8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区。多国政党、政要和专家学者对此予以强烈谴责和严厉批评，认为此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，同时表示坚持一个中国原则，坚定支持中方为捍卫国家主权和领土完整采取的一切必要措施。

柬埔寨外交大臣布拉索昆会见王毅国务委员兼外长时表示，美方近日所作所为侵犯中国主权，违背自己所做承诺，加剧台海紧张局势，充分暴露了其言行不一和霸权行径。柬埔寨坚定奉行一个中国政策，认为台湾是中国领土不可分割的一部分，支持中方在台湾、新疆、西藏等中国内部事务上的正当立场，支持中方维护自身正当权益，支持中方对美方挑衅行为作出坚决回应。柬埔寨外交与国际合作部发表声明称，柬埔寨王国政府对近期台海局势紧张升级表示严重关切，敦促有关各方遵守中美三个联合公报共识。柬埔寨王国政府一贯坚定奉行一个中国政策，认为香港、台湾、西藏、新疆问题都纯属中国内政和主权范畴。

新加坡外长维文在东亚合作系列外长会期间同王毅国务委员兼外长会谈时称，新方一贯明确奉行一个中国政策，反对“台独”和任何改变现状的单边行动。

老挝外交部发表声明称，老人民革命党支持中国政府通过和平方式实现国家统一，认为台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何制造“两个中国”或“一中一台”行为。

马来西亚总理对华事务特使发表声明称，希望西方国家不要双重标准看待台湾问题和乌克兰问题，一方面谴责及围堵俄罗斯，另一方面却意图在台海区域干涉他国内政；一边呼吁尊重乌克兰主权和领土完整，另一边却利用台湾来分裂中国。这一系列以“捍卫民主”为名、干涉侵犯他国主权的举措，有违国际法基本原则，为国际社会树立了不良榜样。

阿联酋外交与国际合作部发表声明，重申支持中国主权和领土完整，强调尊重一个中国原则的重要性，呼吁遵守联合国有关决议。阿方对任何破坏国际和平稳定的挑衅性访问表示关切。

伊朗外长阿卜杜拉希扬发表声明表示，尊重各国主权和领土完整是国际关系基本准则，伊朗坚定支持一个中国原则，美国的挑衅行为已成为威胁世界和平与稳定的源头，国际社会必须予以制止。伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德发微博强调，佩洛西窜访台湾无异于私闯民宅，中国有权以任何方式维护主权和领土完整。

巴勒斯坦民族解放运动“法塔赫”中国事务部长扎齐在脸书公开发声，强烈谴责和坚决反对佩洛西窜访台湾，坚信中国必将赢得中华民族的伟大复兴，为世界带来和平稳定，帝国主义遏华图谋绝不会得逞。

利比亚国民代表大会外交事务委员会主席阿古里向中方致公开信表示，利外交事务委员会反对损害中国领土完整和国家安全的行为，强调支持中国维护国家统一、主权和民族尊严的努力。

厄立特里亚外交部发表声明，在美国全球政策的缺陷和愚行变得愈发露骨之际，为加强对中国的遏制政策，伴随所有危险的后果，华盛顿策划了众议院议长佩洛西对台湾的挑衅性访问。这一行径不过是美国政府过去几年在亚洲为推进这一单一目标所采取的不计后果政策的延续。应对这一行径予以强烈谴责，因为它违背了国际法，违背了国家主权准则和规定，违背了一个中国政策，破坏了中国的统一进程。

南非外交部亚洲、中东和金砖事务特使苏克拉尔大使接受媒体采访时表示，南非坚定奉行一个中国政策，对佩洛西窜访台湾表示严重关切，认为这完全是美方挑衅行为。我们呼吁国际社会尊重中国主权和领土完整，所有联合国成员国都应遵守一个中国原则。

塞尔维亚总理布尔纳比奇在同中国驻塞大使会见时表示，塞尔维亚坚持奉行一个中国政策，台湾是中华人民共和国不可分割的一部分，塞方这一立场不会改变。

波黑主席团塞尔维亚族成员多迪克通过推特和波黑媒体表示，我支持中国维护统一大业，在当前形势下，任何在这一问题上的挑衅行为都是不可接受的。

委内瑞拉外交部发表公告，谴责佩洛西窜访台湾这一对华干涉行径，表示中华人民共和国政府是全中国唯一和真正的合法代表，委政府珍视委中全面战略伙伴关系和两国友谊、合作与团结，无条件奉行一个中国原则。委内瑞拉执政党统一社会主义党发表公报，强烈谴责佩洛西窜访台湾，表示此举严重践踏中国主权和领土完整，严重违反一个中国原则，委方对此坚决反对。统社党坚定支持中国共产党和中国政府捍卫国家主权和领土完整所作努力。委内瑞拉共产党发表公报，强烈谴责佩窜访台湾，重申坚定支持一个中国原则。

多米尼克外交部发表声明表示，多方与国际社会一道对佩洛西窜访中国台湾地区表示关切，此访严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重侵犯中国主权和领土完整。多方重申坚定支持一个中国原则，台湾问题纯属中国内政，敦促国际社会从维护中美关系发展和海峡两岸和平稳定出发，不干涉台湾事务，不与中国台湾地区进行任何官方往来。

特立尼达和多巴哥外交和加共体事务部部长布朗在推特账号重申特方一贯坚持一中原则。

乌拉圭共产党总书记卡斯蒂略致函中国驻乌大使王刚，支持一个中国原则，坚决反对美国针对中华人民共和国的挑衅行为。佩洛西众议长无视中国政府警告，窜访中国台湾地区，公然违反了联合国1971年10月25日以来承认的一个中国原则，是对中国内政不可接受的干涉。以“世界之主”自居的人明目张胆的挑衅行为暴露了其外交政策的侵略性，其唯一目的是破坏全球和地区稳定，维护其霸权角色。乌共将坚定不移地支持中国共产党、中国政府和人民维护主权与和平。世界人民的友谊与合作将战胜狂妄自大和挑衅侵略，乌共愿同中国一道坚决捍卫世界多极化。

基里巴斯执政党关爱基里巴斯党主席、议员阿坦尼博拉发表声明，对佩洛西窜台极度失望，美国政府应对此负全责。美方应尊重一个中国政策，而不是反其道行之，使地区形势更加复杂并加剧冲突。美方应就此正式道歉。

蒙古国前总统额勒贝格道尔吉2日发推文称，蒙方应坚持一个中国原则，台湾是中国不可分割的一部分。

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