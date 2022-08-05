人民网北京8月5日电 8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区。

俄罗斯政府与主要政党负责人发出正义之声，谴责佩洛西窜台，表示此举严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，严重践踏国际法和国际关系基本准则，并表示应当坚持一个中国原则，支持中国政府和人民为维护国家主权与领土完整所做的努力。

俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，美国会众议长佩洛西冒天下之大不韪窜访中国台湾所导致的亚太地区紧张局势升级不容小觑，这是美方不折不扣的挑衅，而非对所谓“自由民主”的支持。任何政治目的都不能，也不会以挑衅行为达到。俄方支持一个中国原则及中国主权，支持中方为维护自身主权所采取的周密措施。

俄罗斯外长拉夫罗夫在访问缅甸期间向媒体表示，美国正试图向世界证明他们可以恣意妄为且不受任何惩罚。我非常清楚佩洛西窜台对中方意味着什么，美平白无故制造紧张毫无道理可言。

俄外交部发言人扎哈罗娃接受媒体采访时表示，华盛顿在乌克兰问题上已走投无路，需要通过佩洛西窜台制造新的热点，希借此转移美民众对于物价上涨、通货膨胀、经济衰退等国内问题的注意力。此举纯属野蛮行径，暴露出华盛顿无视他国合法权利，丝毫不把其他国家放在眼里。只要能捞取眼前利益。一时占据上风，获得舆论优势，美方可牺牲一切，包括自己所剩无几的国际声誉。

俄国家杜马（议会下院）第一副主席、俄共中央委员会第一副主席、俄中友好协会主席梅利尼科夫在俄共网站发表声明称，美在欧洲煽动乌克兰危机后又开始在台湾问题上玩火。尽管美声称其一个中国政策没有改变也不会改变、不支持台湾“独立”，但美方说一套做一套。佩洛西窜台极具危险性和挑衅性，这种冒险和不负责任的行为与中美三个联合公报背道而驰。1971年第26届联大通过第2758号决议，承认中华人民共和国的代表“为中国在联合国组织的唯一合法代表”。俄方坚定支持一个中国原则，支持中国人民为维护国家主权和领土完整所做的努力，对佩洛西访台表示严重关切和强烈谴责。

俄共中央副主席、国家杜马（议会下院）国际事务委员会第一副主席诺维科夫在俄“第1频道”电视辩论节目上表示，中国周边紧张局势正在升级，佩洛西窜台无疑是在火上浇油。台湾是中国固有领土。中国军队采取相应行动拥有充足政治和道义依据。中国军队从未对外发动侵略战争，但捍卫本国国家利益时绝不会手软。

俄共中央主席久加诺夫在俄共中央委员会秘书处会议上发表口头声明，表示俄共在台湾问题上无条件支持中国，谴责美帝国主义行为。

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