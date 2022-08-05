新华社墨西哥城8月4日电 专访：美元霸权令世界经济难以稳定发展——访墨西哥工业发展和经济增长研究所所长德拉克鲁斯

新华社记者吴昊 朱雨博

墨西哥工业发展和经济增长研究所所长何塞·路易斯·德拉克鲁斯日前接受新华社记者专访时表示，在美元霸权长期影响下，世界反复出现金融和经济危机而难以稳定发展。

美国商务部数据显示，今年第二季度美国国内生产总值按年率计算下滑0.9%，连续两个季度萎缩。通常经济连续两个季度出现负增长将被视为陷入技术性衰退。

德拉克鲁斯认为，美国货币政策一度低估去年以来通货膨胀严重程度，而财政政策方面的大规模经济纾困法案实际上加剧了通胀问题，导致经济发展在通胀压力下失去动力。

他表示，美国是墨西哥主要经济伙伴，两国工业生产紧密关联。美国经济衰退将拖累墨西哥经济，尤其体现在海外侨汇、旅游和金融等方面。美国国内市场萎靡，消费与投资也将持续疲软，墨西哥等美国主要进口来源国工业生产将因此面临需求下滑。

德拉克鲁斯认为，在美元霸权长期影响下，各国合作更局限于国际贸易，而非共同投资生产领域以促进生产一体化。举债被视为“发展机制”，却无法有效促进各国提升产品附加值。世界反复出现金融和经济危机而难以稳定发展，经济衰退风险加大。

德拉克鲁斯说，由于美元霸权，许多国家受制于美国货币政策。在他看来，美国经济衰退的预警信号表明世界需要新金融架构，设计经济金融领域的新全球协定。

德拉克鲁斯表示，各国应有机结合控制通货膨胀与推动经济增长的措施，鼓励可推动经济增长和就业的生产性投资，进而提升生产力。拉美地区应关注东亚等地区国家注重技术创新和发展先进工业的经验，以寻找能创造更大附加值的发展道路。

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