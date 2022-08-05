新华社德黑兰8月4日电（记者高文成）据伊朗外交部网站4日消息，伊朗副外长兼伊朗核问题首席谈判代表巴盖里当天在奥地利首都维也纳与伊朗核问题全面协议其他相关方代表举行会谈。这是恢复履约谈判暂停近5个月后，相关方再次来到维也纳讨论恢复履约问题。

消息说，巴盖里分别会见了欧盟对外行动署副秘书长莫拉、中国常驻维也纳联合国代表王群和俄罗斯常驻维也纳联合国代表乌里扬诺夫，并就相关问题进行了讨论。

乌里扬诺夫随后在社交媒体上说，双方“一如既往坦诚、务实和建设性地就悬而未决问题的解决方式和方法交换了意见”。

另据美国媒体报道，美国伊朗问题特使罗伯特·马利也已抵达维也纳，他将通过莫拉与伊朗方面交换意见。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2021年4月起，伊朗与伊核协议其他相关方在维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题。谈判今年3月以来暂停。在欧盟协调下，伊朗和美国6月底在卡塔尔首都多哈就恢复履行伊核协议举行间接谈判，但未取得进展。

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