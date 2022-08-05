人民网北京8月5日电 据外交部网站消息，2022年8月4日，中国外交部副部长邓励奉命紧急召见日本驻华大使垂秀夫，就七国集团外长以及欧盟外交与安全政策高级代表发表涉台错误声明向日方提出严正交涉。

邓励表示，日本伙同七国集团和欧盟发表涉台错误声明，颠倒黑白、倒打一耙，替美国纵容佩洛西窜台、侵犯中国主权的错误行径张目，无理指责抹黑中方，粗暴干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则和中日四个政治文件原则，向国际社会发出严重错误信号，性质影响十分恶劣。中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

邓励指出，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，历史经纬明明白白，两岸同属一个中国的事实和现状清清楚楚。佩洛西不顾中方坚决反对执意窜台搞政治挑衅，严重违背一个中国原则，恶意侵犯中国主权，激起中国人民强烈愤慨，引发国际社会普遍反对。为维护主权和领土完整、反对国家分裂，中国政府采取反制行动合理合法、天经地义。反对分裂、实现祖国统一，是14亿多中国人民强烈的共同意志。我们愿以最大诚意、最大耐心、尽最大努力争取和平统一前景，也将以最坚强决心、用一切手段、不惜任何代价反对分裂。

邓励强调，台湾问题事关中日关系政治基础和两国间基本信义。日本曾长期殖民台湾，在台湾问题上负有不可推卸的严重历史罪责，理应更加谨言慎行。中方强烈敦促日方恪守中日四个政治文件原则和在台湾问题上所作政治承诺，停止干涉中国内政，慎重妥善处理涉台问题，不要在错误的道路上越走越远。

外交部网站截图

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