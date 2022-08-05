徐工巴西厂区行政楼前，中巴两国国旗交相辉映。徐工巴西制造有限公司供图

人民网里约热内卢8月4日电 （记者陈一鸣）近年来，中国与拉丁美洲以共建“一带一路”为引领，克服疫情造成的不利影响，在贸易和投资持续展现强劲活力的同时，不断拓展清洁能源等新的合作领域，跨越太平洋的友好合作之路越走越宽广。

拉丁美洲幅员辽阔，太阳能、水能、风能等清洁能源资源丰富。为统筹兼顾经济发展和环境保护，拉美多国推出了一系列促进清洁能源发展的举措，中拉双方在低碳转型领域合作前景广阔。

巴西东北部皮奥伊州LDB风电扩建项目，首次将中国成熟的风机设备引进巴西，是中广核在巴西首个自主工程建设和管理的绿地风电项目。中广核巴西能源控股有限公司供图

去年11月25日，位于巴西东北部皮奥伊州的拉戈阿—杜巴鲁市，湛蓝的天空万里无云。在这块风资源丰富的土地上，一台4.5MW的风电机组缓缓转动，为巴西东北部地区源源不断地输出绿色能源，点亮当地人民的美好生活。当天投产的皮奥伊州LDB风电扩建项目，总装机容量8.28万千瓦的规模项目，年发电量可达3.66亿度，首次将中国成熟的风机设备引进巴西，是中广核在巴西首个自主工程建设和管理的绿地风电项目。

“拉戈阿—杜巴鲁市经济发展水平有限，以前当地许多年轻人不得不离开家乡到东北部其他大城市找工作。”望着不停转动的风电机组，员工阿布雷乌感慨地说，项目给他带来的不仅是稳定的收入，更找到了对家乡的归属感，“我们这里的居民十分欢迎这个项目，年轻人争相参加技术培训，希望能争取到工作机会”。

皮奥伊州州长惠灵顿·迪亚斯表示，中国企业承建的清洁项目不仅为巴西提供了更多清洁能源，帮助皮奥伊州成为巴西和世界清洁能源领域的模范之一，而且创造了大量可持续的就业岗位和收入，促进了当地经济发展和社会进步，衷心感谢中国企业。

在阿根廷圣克鲁斯河畔，中阿两国正携手建造“世界最南端”的水电站——“基塞”水电站。工地100多公里外就是世界上仅有的3个总面积仍在增长的冰川之一莫雷诺冰川，项目从设计到实施，处处考虑保护冰川和周边生态环境：大坝蓄水高度比原计划降低2.4米，水电站还设计了鱼道、生态放水底孔等。

在智利蓬塔谢拉，来自中国的32台白色风力发电机叶片随风转动，产生的电力可满足13万户家庭的用电需求，每年减少15.7万吨碳排放；在巴西美丽山，中国特高压直流输电技术助力建设“电力高速公路”。

今年5月18日，巴西淡水河谷与徐工巴西首批矿山设备采购签约仪式在米纳斯州包索市的徐工巴西工厂隆重举行。淡水河谷公司全球副总裁路易斯·爱德华多说：“中国投资助力建设的清洁能源和基础设施项目，改善了拉美国家人民的生活条件。这些令人瞩目的成就，让我意识到中拉关系如今已进入平等互利、创新开放、惠民的新时代。”

巴西第一大城市圣保罗市自然环境局局长卡斯特罗表示，中巴两国在新能源和绿色发展领域合作成果丰硕，希望与这一领域的中资企业进一步加强合作，继续挖掘绿色发展潜力。中国投资的绿色能源项目，将极大增强当地应对气候变化能力，打造出更美好的环境。

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