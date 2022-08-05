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多国人士谴责佩洛西窜访中国台湾地区

2022年08月05日09:51 | 来源：央视新闻客户端
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8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区。对此，多国人士指出，佩洛西窜访中国台湾地区严重侵犯中国主权和领土完整，严重践踏国际法和国际关系基本准则，破坏地区稳定。这一行为应该受到国际社会的集体谴责。

埃及外交部前副部长 阿里·希夫尼：佩洛西窜访中国台湾地区是一无可取的行为。美国作为全球经济大国和安理会常任理事国，在地区安全问题上理应恪守国际准则，却在东亚和东南亚地区，特别是台湾问题上屡屡挑衅。这种单边行为只会加剧中美关系紧张局面，推动地区局势不断升级。

南非全国公民组织代理副总书记 卢卡斯·卡卡扎：我们认为美国在处理中美关系方面是充满恶意和没有原则的。我们希望全世界都应该警惕、谴责美国的行为。

多国人士：美国背信弃义妄图遏制中国发展

多国人士表示，佩洛西窜访中国台湾地区是美国违背一个中国原则的又一力证。美方妄图搅乱地区局势，遏制中国发展，但这种行为注定要失败。

土耳其武装部队总参谋部情报部门前负责人 派京：美国此举的主要目的是打压中国，阻碍中国的发展。美国利用乌克兰算计俄罗斯，在世界另一端，美国也试图遏制中国，展示它在亚太地区的影响力。

约旦学者 约中友好协会成员 奥马尔·阿尔穆提：佩洛西窜访中国台湾地区，打破了美国对中国的承诺，这表明美国一直以来都不是一个信守承诺的国家。美国利用台湾问题挑衅中国，美国妄图搅乱局势、遏制中国的发展。我认为中国在应对这一问题方面有着更高的智慧，也有着更长远的远见。（总台记者 米春泽 顾玉婷）

(责编：燕勐、崔越)

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