中国日报网8月3日电 美国食品药品监督管理局（FDA）前局长斯科特·戈特利布（Scott Gottlieb）于当地时间7月30日在《纽约时报》上发表专栏文章指出，猴痘疫情将成为美国下一个公共卫生失败。

《纽约时报》网站截图

据报道，截至7月31日，美疾控中心报告了近5200例病例。当地时间8月1日，美国加利福尼亚州、伊利诺伊州州长相继宣布，因猴痘疫情公共卫生紧急状态，纽约州此前也宣布进入灾难紧急状态。

与应对新冠疫情相似的问题

作者文中指出，美国抗击新冠病毒与猴痘病毒方面存在许多相似的缺陷。猴痘暴发的早期，与新冠病毒早期相似一样，尽管有充分的证据证明猴痘正在美国蔓延，猴痘检测途径却十分有限。直至6月底，美国疾病控制和预防中心（CDC）才将检测范围扩大到大型商业实验室。

作者表示，国家战略储备本用于防范突发病毒事件。然而，新冠病毒来袭，检测设备、呼吸机和口罩严重不足。对于猴痘病毒，政府的储备疫苗又不够多。

文章指出，美国政府抗击新冠病毒和猴痘病毒时都被指责防疫计划糟糕、执行力不强以及缺乏紧迫感。而且美国食品与药物管理局、疾控中心以及联邦机构间明显缺乏协调。这些官僚机构存在系统性失败。

作者在文章中警示，如果猴痘在美国站稳脚跟并成为一种地方性病毒，加入在美国循环的病原体，那么这将是现代最严重的公共卫生失败之一，不仅仅是因为猴痘病毒所带来的痛苦与危险，而且因为这一切本是可以避免的。

美疾控中心的失误

文章认为，除了政治决策上的失误，美国本应保护人们免受病毒威胁的医学机构也存在问题。美国缺乏能够应对猴痘和新冠疫情等公共卫生紧急情况的联邦基础设施。

作者在文章中指出，美疾控中心应该领导美国对病毒性紧急事件的反应。但是该机构并不是个危机组织。作者表示，疾控中心过于墨守陈规且受到程序的束缚无法迅速行动，目前，它缺乏的是可调动迅速应对紧急情况的基础设施。而且美疾控中心的文化本能是审慎，对于每一个决定都要进行辩论。迅速蔓延的新冠病毒使得这一缺点显露无遗。

作者以美疾控中心在美国疫情的暴发及传播的过程中所获得的信息不足为例展开阐述。作者指出疾控中心曾公开表示无法强迫各州给予其充分的报告，无法有效了解已报告的猴痘病例的范围和性质。然而，疾控中心本可以利用已有的报告病例的信息进行病毒传播的研究。

作者认为美疾控中心在如此危机的背景下进行自我改革是非常困难的。事实证明，国会同样难以采取有意义的行动对其进行重组，从而使其更强大、反应更迅速。作者透露，在他与国会议员的对话中，无论是什么党派，他们对推进疾控中心改革的兴趣不大。

作者呼吁让疾控中心更专注在其核心任务上——疫情应对，并把一些其他的疾病预防工作转移到其他机构，例如让美国FDA管理吸烟问题、美国国立卫生研究院（NIH）处理癌症和心脏病问题等。

作者在文章的最后警示，时间不多了！ 寨卡病毒、新冠病毒和猴痘等疾病是一个可怕的警告，下一个病毒可能会更糟。作者强调，美国仍然没有做好准备，现在的美国十分脆弱！

（编译：王晔 编辑：韩鹤）

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