新华社贝鲁特8月4日电（孔康谊 李竹林）中国第20批与第21批赴黎巴嫩维和部队指挥权力交接仪式3日在位于黎南部省提尔市的中国维和部队营地举行，标志着中国赴黎维和部队顺利完成第20次轮换交接。联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令拉萨罗少将、中国驻黎巴嫩大使钱敏坚等人出席仪式。

交接仪式上，拉萨罗检阅了中国维和部队，从第20批赴黎维和部队指挥长叶方超手中接过联合国会旗，郑重交到第21批赴黎维和部队指挥长严小亮手中，标志着中国两批赴黎维和部队正式完成轮换交接。

拉萨罗在致辞中高度肯定中国维和部队为黎南部地区和平稳定作出的重要贡献。他说：“我要赞扬第20批中国维和部队的官兵们，你们的努力和热情，有力地促进了联黎部队维持平静和稳定环境目标的实现，对当地民众产生了实际和积极的影响。”

中国第20批赴黎维和部队自2021年8月正式履职以来，先后高标准完成了扫雷排爆、工程建筑施工、医疗救助和人道主义援助等任务，全体410名维和官兵被联合国授予“和平勋章”。

据悉，中国第21批赴黎维和部队共410人，由1个多功能工兵分队、1个建筑工兵分队和1个医疗分队组成。第一梯队于7月28日抵达黎巴嫩维和部队营区，目前已完成装备、营房、任务、物资器材等各项交接，第二梯队将于8月上旬从国内出发。

严小亮表示，新一批维和官兵将努力为维护黎南部地区的持久和平作出积极贡献，继续在国际舞台上展现中国军人良好形象。

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