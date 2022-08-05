人民网开罗8月4日电 （记者沈小晓）近日，埃及政党领导人通过多种方式表示，坚决反对美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，认为此举严重侵犯中国主权和领土完整，破坏台海和平稳定。各党重申坚持一个中国原则，呼吁美方立即停止干涉中国内政。

埃及社会主义党副总书记卡利玛表示，我们支持一个中国原则，反对美国干涉别国内政、侵犯别国主权、威胁全球安全与和平的行径，支持友好的中国反对美国侵犯行径。

埃及祖国未来党对外关系委员会成员巴尔塔基表示，佩洛西此次窜访是蓄谋已久的行为，是对世界和平的挑衅。作为中国的朋友和全面战略伙伴，我们支持中国的合法权利和要求。

埃及共产党青年领导人绍基表示，作为埃及人民、第三世界人民和埃及共产党一员，我强烈反对佩洛西窜访中国台湾地区。美帝国主义是中美关系与世界和平的真正破坏者。我们坚定支持一个中国原则，台湾是中国不可分割的一部分。我们相信中国共产党和中国有能力和智慧驾驭局势。

埃及民主社会党议员萨米拉在埃媒发表题为《警惕美国在台湾的行动导致中美冲突》的评论文章，表示美国会众议长不顾中国乃至拜登政府和五角大楼的反对执意窜访台湾，这是非常危险的一步，可能导致两个核大国之间的冲突。美政界人士应当采取负责任态度，不要做出任何威胁世界和平与安全的举动，放弃追求单极霸权和充当“世界警察”的想法。

埃及民主社会党成员、埃及残联主席阿布·塔里布表示，坚定支持一个中国原则，反对美国为维护单极霸权蓄意挑起冲突的行径。

(责编：刘叶婷、杨牧)