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埃及集团党领导人：佩洛西窜访台湾严重威胁世界和平

2022年08月05日08:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗8月4日电 （记者沈小晓）8月2日，埃及集团党政治局委员谢里夫就美国国会众议长佩洛西窜访台湾在其脸书账号上发表《美国流氓行为仍在继续》的评论文章。

文章指出，美国不顾中国强烈反对，执意让其国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，对世界和平构成严重威胁。美国经常自诩致力于维护世界和平，但事实证明，它才是世界和平的“头号敌人”，其流氓行径和傲慢自大已经没有底线。美国欲通过佩洛西窜访台湾来威胁中国，但它应该清楚中国不是伊拉克、利比亚或者任何中美洲小国。中国从未侵略过任何国家，中国的经济社会发展不像美国等西方资本主义国家那样建立在剥削其他国家人民的基础之上，中国是一个赢得世界各国人民尊重的国家。

文章强调，中国有权捍卫其国家主权和领土完整，台湾是中国领土不可分割的一部分。美国继续这样的流氓行径只会给世界带来更大的政治经济危机和动荡不安，让世界人民进一步认清其丑恶嘴脸和满嘴谎言。事实证明，中国比美国更珍视世界和平，美国所谓的“维护世界和平”纯属谎言。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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