人民网开罗8月4日电 （记者沈小晓）8月4日，驻刚果（布）大使马福林就美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区接受刚官方通讯社“刚果通讯社”专访，阐明中国政府严正立场。

马福林表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。1971年联大第2758号决议确认的一个中国原则已成为国际社会的普遍共识和国际关系基本准则，是中国同包括美国在内的181个国家建立和发展外交关系的最重要政治前提和基础。台湾问题是中美关系中最重要、最核心、最敏感的问题，是不可触碰的红线底线。佩洛西窜台严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定。

马福林强调，台湾问题纯属中国内政，其他任何国家都无权做裁判官。坚决维护国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同心愿和神圣职责。中方对美方这一重大政治挑衅绝不会坐视不理，完全有理由采取坚决应对和有力反制措施，由此产生的一切后果必须由美方和“台独”分裂势力负责。中刚是全面战略合作伙伴，刚果政府始终秉持公正立场，一贯坚定奉行一个中国政策，坚定支持中国维护国家主权和领土完整。中方对此高度赞赏，愿同刚方一道，在一个中国原则基础上巩固深化两国关系，加强政治互信，推进务实合作，更好造福两国人民。

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