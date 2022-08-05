人民网里约热内卢8月4日电 （记者陈一鸣）8月4日，中国驻里约热内卢总领事田敏就佩洛西窜访中国台湾地区在《媒体论坛报》《最新时刻报》《商业观察报》等巴西主流媒体发表题为《民意不可违，大势不可逆》的署名文章。

文章表示，近日，美国国会众议长佩洛西不顾中方一再警告和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定。对此，中方予以坚决反对、严厉谴责。

文章强调，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。台湾问题历史经纬明明白白，两岸同属一个中国的事实和现状清清楚楚，联大第2758号决议对此予以明确。一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系的基本准则，包括美国在内的181个国家均是在一个中国原则基础上同中国建立外交关系。1979年，美方在中美建交公报中明确承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，承诺仅同台湾保持文化、商务和其他非官方关系。一个中国原则是中国核心利益中的核心，是不可逾越的红线和底线。佩洛西作为现任美国国会众议长、美国排名第三的政治人物，理应严格遵守美国政府的一个中国政策，不与中国台湾地区进行任何官方往来。她在任期间以任何形式、任何理由、在任何时间赴台活动，都是对美国政府承诺的一个中国政策的严重违背，是升级美台官方往来和实质性关系的重大政治挑衅，是对“台独”分裂势力的纵容和支持。

文章指出，当前，台海局势面临新一轮紧张和严峻挑战，根本原因是台湾当局和美方不断挑衅，企图改变现状。台湾民进党当局一再“倚美谋独”，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，搞“去中国化”，推行“渐进式台独”，勾结外部势力，在国际上从事“台独”分裂活动。而美方搞“以台制华”，背信弃义，不断歪曲、虚化、掏空一个中国原则，在国际上散布“台湾地位未定论”，为“台独”分子分裂活动撑腰打气。中国不可能坐视不管，不得不做出正当必要反应，坚决捍卫国家主权和领土完整。

文章表示，中国是一个拥有5000多年历史和14亿多人口的大国。中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是明确和一贯的。坚决维护国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同心愿和神圣职责。民意不可违，大势不可逆。任何国家、任何势力、任何人都不要错估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整、实现国家统一和民族复兴的坚强决心、坚定意志、强大能力。我们相信，包括巴方在内的国际社会将继续恪守一个中国原则立场，在台湾等涉及中方核心利益问题上给予中方坚定支持，支持中方维护国家主权和领土完整所作的努力。

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