本报北京8月4日电 8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区。多国政党、政要和专家学者对此予以强烈谴责和严厉批评，认为此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，同时表示坚持一个中国原则，坚定支持中方为捍卫国家主权和领土完整采取的一切必要措施。

“企图‘掏空’一个中国原则，其险恶用心绝不会得逞”

日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景认为，一个中国原则是公认的国际关系准则。作为美国重要政治人物，佩洛西乘坐美军机窜访台湾，公然背弃美方不支持“台独”的承诺，是对中国的严重挑衅和对中国内政的粗暴干涉，破坏了地区稳定和国际秩序。

南非执政联盟成员、南非共产党总司库莫洛帕表示，佩洛西窜访台湾无疑是鼓动支持“台独”分裂活动，粗暴干涉中国内政，将造成台海及东亚地区局势紧张，南非共对此强烈谴责，反对美国政客这种故意挑起事端的粗暴行径，国际社会需要共同维护国际公平正义。

法国扎菲尔欧亚合作促进会会长、地缘政治学者贝文江指出，美国不止一次在台湾问题上“打擦边球”，企图在台湾问题上突破中国的“红线”，佩洛西窜访台湾是美国政府对承认并多次重申的一个中国政策的背信弃义。

美国新墨西哥州立大学历史学教授肯尼思·哈蒙德表示，佩洛西毫无必要地激化了局势，她的行径只符合那些想要妖魔化中国并试图阻止中国发展和进步的势力的利益。美国必须停止对抗中国的虚伪政策和做法。

肯尼亚学者斯蒂芬·恩德格瓦在肯《人民报》发表评论文章称，佩洛西无视中国的严正交涉和强烈抗议，窜访台湾，是美国政客持续不断挑衅中国的卑劣手段。

老挝建国阵线中央委员布拉帕表示，佩洛西此举是挑衅中国主权和领土完整，并妄图阻碍两岸统一进程，“利用所谓的‘与台湾关系法’，企图‘掏空’一个中国原则，其险恶用心绝不会得逞。”

基里巴斯执政党关爱基里巴斯党主席阿坦尼博拉表示，美方应遵守其一个中国政策的承诺，而不是让地区形势变得更复杂。我们坚决支持中方立场。

韩国韩中城市友好协会会长权起植表示，佩洛西窜访台湾公然违背一个中国原则，是一种危险的挑衅行为，极不利于中美关系健康发展，也将为国际局势增添不稳定因素。

埃及前总理沙拉夫发布声明称，坚决反对佩洛西窜访中国台湾地区，国际法和国际关系基本准则必须得到尊重，美国必须遵守一个中国原则。

澳大利亚时事评论员戴若·顾比表示，佩洛西窜访台湾破坏了中美关系，没有获得任何成果，此举对于国际环境的改善与稳定毫无益处。

奥地利欧洲与安全政策研究所所长韦利娜·查卡洛娃表示，佩洛西为一己私利窜访台湾，从一开始就打错了算盘，只会加剧地区紧张局势，不会为美方捞取任何好处。

完全是自私自利的“自我推销”，严重破坏地区和平、安全与稳定

美国杜克大学法学院创新政策中心执行主任、杜克大学中国事务高级顾问丹尼斯·西蒙表示，佩洛西此举反映出她未能正确看待中国在国际事务中的作用，不应该采取有企图的举措来进一步对抗中国。

欧洲议会议员米克·华莱士在社交媒体发文表示，佩洛西窜访台湾完全是自私自利的“自我推销”，严重破坏地区和平、安全与稳定。佩洛西此举不可理喻，再次体现出美国政府自以为是的傲慢态度。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，佩洛西此举证明了美国的国家信誉正在崩塌，不得不通过这样粗鲁、卑鄙的行径来维持其国际霸权。

尼泊尔中国学会主席马萨姆·欧哈表示，佩洛西窜访台湾，有悖于美方重申坚持一个中国政策的承诺，违反中美三个联合公报，再次将美国干涉他国内政的霸权主义者面目暴露在世人面前。

阿根廷国际关系理事会亚洲事务委员会主任马豪恩表示，佩洛西窜访台湾是美国近年来粗暴干涉中国内政的又一体现，反映了美方不断企图搞“以台制华”，严重违反一个中国原则，破坏中美关系发展的基石。

埃及前驻华大使马哈茂德·阿莱姆认为，主权平等和不干涉内政是现代国际法基本原则和国际关系的基本准则。佩洛西不顾中方的强烈反对和严正交涉，窜访台湾，严重违反一个中国原则，暴露了部分美国政客对他国主权和领土完整缺乏尊重。

“中方一系列反制措施是正当的，也是合适的，是对地区和平与稳定的维护”

英国兰卡斯特大学政治、哲学和宗教系教授曾敬涵表示，佩洛西窜访台湾，再次暴露了美国个别政客为了个人和选举利益，置大局于不顾。

乌拉圭共产党总书记卡斯蒂略表示，佩洛西明目张胆的挑衅行为暴露了美国外交政策的侵略性，乌拉圭共产党将坚定不移地支持中国人民为维护国家主权与和平所作努力。

俄罗斯联邦委员会（议会上院）国际事务委员会副主席安德烈·克利莫夫表示，俄罗斯坚持一个中国原则，对任何侵犯中国国家主权和领土完整的行为表示强烈谴责和坚决反对。佩洛西此举是对中国国家主权和领土完整的严重挑衅，支持中方采取一切必要措施予以反制。

英国伦敦市经济与商业政策署前署长、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员罗思义表示，美国内各方无心或无力阻止佩洛西窜访台湾，凸显美国外交政策的无用和鲁莽。“中方一系列反制措施是正当的，也是合适的，是对地区和平与稳定的维护。”

俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫认为，台湾是中国领土不可分割的一部分，佩洛西的恶劣行径让许多国家感到愤慨，中国采取必要的反制措施完全正当合理，国际社会普遍支持中国的立场。

柬埔寨Fresh News创始人兼执行董事林杰武塔表示，佩洛西的行径严重违背了一个中国原则，破坏了中美关系、台海局势的稳定。中方采取相关反制措施是完全合理且必要的。

哈萨克斯坦外交部前副部长、上海合作组织前秘书长博拉特·努尔加利耶夫表示，哈萨克斯坦坚决支持一个中国原则，中美两国妥善管控分歧符合国际社会的利益。

（记者俞懿春、陈海琪、岳林炜、邹松、闫韫明、刘玲玲、黄培昭、沈小晓、孙广勇、马菲、陈效卫、张朋辉、李志伟、花放、赵益普、姚明峰、周卓斌、隋鑫、肖新新、周翰博）

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)