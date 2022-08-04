新华社北京8月4日电 题：多国驻华大使坚决反对佩洛西窜访中国台湾地区

新华社记者许可、马锴、马骁

“佩洛西窜访中国台湾地区公然违背了美方在中美建交公报中的承诺，也违背了中美两国政府达成的一系列共识。”阿尔及利亚驻华大使哈桑·拉贝希表示，阿尔及利亚坚持一个中国原则，希望美方以实际行动恪守中美三个联合公报，停止干涉中国内政。

近日，多国驻华大使就美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾一事接受新华社记者采访。他们表示，坚定支持一个中国原则，反对美方侵犯中国主权和领土完整。

“世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。”拉贝希说，台湾是中国领土不可分割的一部分，1971年联大第2758号决议对此予以明确。佩洛西执意窜访台湾，违反了联合国宪章和有关决议。

新中国成立以来，包括美国在内，世界上已有181个国家基于一个中国原则同中方建立了外交关系。拉贝希表示，1979年中美建交以来，包括本届政府在内的历届美国政府都明确表示奉行一个中国政策，希望美方信守承诺，停止破坏世界和平与稳定的行径。

伊拉克驻华大使舒尔什·赛义德重申了伊拉克坚持一个中国原则的立场，并表示伊拉克的这一立场是“一贯的、坚定的”。

赛义德说，当前，世界面临越来越多的安全挑战。佩洛西执意窜访台湾，对台海局势和地区和平稳定造成不利影响，这既不符合中美两国的利益，也违背了世界各国人民的意愿。

“我们相信中国有智慧有能力解决这场危机，我们支持中国维护国家主权和领土完整。”赛义德说。

叙利亚驻华大使哈桑内表示，叙利亚坚决反对佩洛西窜访台湾，美方此举是对中国的公然挑衅。叙利亚谴责美方干涉中国内政、破坏中国主权和领土完整的行径。

哈桑内说，美国一直在世界各地制造混乱，美军至今仍然霸占着叙利亚国内主要产粮区和产油区，令叙利亚人道主义危机雪上加霜。此次佩洛西执意窜访台湾，不仅加剧台海地区紧张局势，也破坏世界和平与稳定。

“中国一直坚持走和平发展道路，中国领导人提出的全球发展倡议和全球安全倡议惠及世界其他国家。”哈桑内说，叙利亚赞赏中国的做法，将坚持一个中国原则，支持中国采取一切必要措施维护自身主权和领土完整。

伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德表达了伊朗坚定奉行一个中国原则的立场，并谴责美国长期以来干涉别国内政、损害别国国家主权和领土完整的行径。

“美国为维护其一己私利，违反联合国宪章宗旨原则和国际关系基本准则。我们支持中国采取行动，维护国家主权和领土完整。”克沙瓦尔兹扎德说。

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