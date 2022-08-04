新华社北京8月4日电 8月4日，多国政党政要和社会组织负责人继续通过向中共中央对外联络部致函等方式，明确反对美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，坚定支持中方捍卫国家主权和领土完整的努力。

古共中央第一书记、国家主席迪亚斯-卡内尔表示，古巴坚决反对企图破坏中国领土完整和主权的行径。

尼加拉瓜桑解阵总书记、总统奥尔特加表示，美政要无视联合国决议和美方郑重签署的中美联合公报承认的一个中国原则，公然侵犯中国主权，再次充分暴露美方口是心非的霸权行径。

俄罗斯统一俄罗斯党最高委员会主席格雷兹洛夫表示，佩洛西窜访中国台湾地区是对中国的公然挑衅。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。

印尼民主斗争党外联主任翰加亚表示，佩洛西出于一己私利，干着威胁地区与世界和平的事，其图谋不会得逞。

巴基斯坦穆盟（谢）领导人、参议院国防委员会主席穆沙希德表示，佩洛西发起挑衅，只会加剧中美关系紧张，破坏亚洲稳定。巴基斯坦坚定支持一个中国原则。

土耳其爱国党主席佩林切克表示，佩洛西窜访台湾地区是对中国主权的严重侵犯。美国无视国际法，违背此前在台湾问题上作出的承诺，再次向全世界表明美国是一个不可靠的国家。

巴勒斯坦法塔赫中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长扎齐强烈谴责并坚决反对美国损害中国国家统一和领土完整的挑衅行为，表示巴勒斯坦人民和法塔赫坚定支持中国人民维护国家统一和领土完整。

肯尼亚“团结纲领－一个肯尼亚联盟”全国执行书记图朱表示，佩洛西窜访台湾是向友好中国人民挑衅的卑劣行径。这种行为不负责任，令人愤慨，应遭到谴责。

赞比亚社会主义党主席蒙贝表示，美国领导人窜访台湾地区违背一个中国原则，目的是干扰中国的和平发展进程，来维护自身霸权，各国爱好和平的人民必须对此行径予以谴责。

哥斯达黎加人民先锋党总书记巴尔加斯表示，佩洛西窜访台湾地区是美国对中国捍卫国家领土主权的公然侵犯和粗暴干涉，此举必将玩火自焚。

英国共产党（马列）主席鲁尔表示，在美国对华进行严重挑衅的时刻，英共（马列）与中国人民团结在一起，全力支持中国捍卫国家主权与领土完整。

西班牙“我们能”党众议员、众议院外事委员会副主席戈麦斯表示，佩洛西窜访台湾地区表明，美国只想制造冲突、挑起阵营对抗，以延缓其霸权衰落的进程。

此外，尼泊尔大会党、尼共（联合马列）、尼共（毛主义中心）、尼共（联社）、尼农工党、尼民族民主党、黎巴嫩自由国民阵线、塞内加尔独立劳动党、坦桑尼亚革命党、乌拉圭共产党、俄罗斯“公正俄罗斯-爱国者-为了真理”党、基里巴斯关爱基里巴斯党、韩国21世纪韩中交流协会、柬埔寨民间社会组织联盟论坛、斯里兰卡－中国经济政策和双边关系促进会、索马里－中国全国贸易委员会等政党和社会组织也通过不同方式反对佩洛西窜访台湾地区，坚定支持一个中国原则。

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