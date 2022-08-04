人民网里约热内卢8月3日电 （记者陈一鸣）8月3日，巴西东北部侨团累西腓华侨华人协会、中巴工商外贸联合总会、巴西东北部广东同乡会、纳塔尔华人联合会、阿拉卡茹华人协会、帕拉伊巴华人总会、阿拉戈斯华人协会、特雷西纳华人协会、马拉尼昂华人商会、福塔莱萨华人协会联合发表严正声明，坚决反对美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区。

联合声明说，佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，该行径严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。

联合声明表示，巴西东北部侨团对佩洛西窜访台湾表示坚决反对、严厉谴责和强烈抗议。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。坚决维护国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同心愿和神圣职责。任何国家、任何势力、任何人都不要错估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整、实现国家统一和民族复兴的坚强决心、坚定意志、强大能力。

联合声明说，巴西东北部侨胞呼吁全体海外华侨华人万众一心，坚定支持中国政府为捍卫国家主权和领土完整采取的一切必要举措，奉劝美方停止插手台湾事务干涉中国内政，停止以各种形式支持纵容“台独”分裂势力，不要玩火自焚，不要在错误和危险的道路上越走越远，否则产生的一切后果将由美方和“台独”分裂势力承担。

(责编：高歌、张悦)