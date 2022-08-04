人民网东京8月4日电 （记者岳林炜）8月4日，驻日本大使孔铉佑在东京举行专场记者会，就美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区等全面阐明我严正立场，现场回答中日两国媒体提问。日本共同通信社、时事通信社、NHK电视台、富士电视台、TBS电视台、《朝日新闻》、《日本经济新闻》、《每日新闻》及《人民日报》、新华社、总台央视、中新社、凤凰卫视等近二十家媒体线上线下参会。

孔铉佑大使全面介绍台湾问题历史经纬，指出在台湾问题上，国际社会一直有一个普遍共识，即世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。长期以来，上述一个中国原则已成为国际关系基本准则，构成了二战后国际秩序的组成部分。1971年联大第2758号决议对此予以明确。1949年中华人民共和国成立以来，包括美国在内，世界上已有181个国家基于一个中国原则，同中方建立了外交关系。历史上美方多次就台湾问题向中方作出郑重承诺，在1972年“上海公报”、1979年“建交公报”和1982年“八·一七”公报中，美方均明确承认世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。这是中美关系40多年来总体实现稳定发展的重要政治基石。

佩洛西窜台事件发生后，上百个国家和国际组织代表纷纷发声，谴责其错误举动，表示坚持一个中国原则，支持中国维护国家主权和领土完整。联合国秘书长发言人表示，联合国将继续遵守联大第2758号决议，联合国的政策是坚持一个中国原则。这说明公道自在人心。

针对《每日新闻》问及中方军事演习区域包括台湾所谓“领海”，台湾称此举“挑战国际秩序”。部分演习区域与日本专属经济区重叠，外界称会对国际物流和渔业带来影响，孔铉佑大使表示，美台勾连挑衅在先，中方正当防卫在后，这是不争的事实。台湾是中国的一部分，哪来的什么自己的领海？不知指责中方“挑战国际秩序”的说法从何而来？中国人民解放军在台海地区开展军事行动完全正当，合理合法。根据惯例，中方事先发布了航行警告。

需要指出的是，当一个中国原则受到挑战甚至破坏时，台海就会阴云密布，甚至出现狂风暴雨。如果日本媒体真正关心台海和平稳定，就应该向美方和“台独”势力发出明确呼吁，要求其恪守一个中国原则，以实际行动维护台海地区和平稳定。

(责编：高歌、张悦)