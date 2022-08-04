人民网曼谷8月4日电 （记者刘慧）中国驻马来西亚大使欧阳玉靖就美国国会众议长佩洛西窜访台湾发表媒体谈话指出，2022年8月2日，佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区。这一行径严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，严厉谴责。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。这是一个中国原则的核心内容，也是国际社会的普遍共识和国际关系基本准则。1971年联大第2758号决议对此予以明确。1949年中华人民共和国成立以来，包括美国在内，世界上已有181个国家在一个中国原则基础上同中国建立外交关系。

台湾问题是中美关系中最重要、最核心、最敏感的问题。当前，台海局势面临新一轮紧张和严峻挑战，根本原因是台湾当局和美方不断改变现状。台当局一再“倚美谋独”，拒不承认“九二共识”，大搞“去中国化”，推行“渐进式台独”。美方企图搞“以台制华”，不断歪曲虚化掏空一个中国原则，加强美台官方往来，为“台独”分裂活动撑腰打气。这是十分危险的玩火行为，玩火者必自焚。

中方已多次向美方提出严正交涉，公开表明坚决反对佩洛西窜访台湾的严正立场。美方不仅对此置若罔闻，反而指责中方试图制造危机，充分体现了美国在本地区蛮不讲理、横行霸道的一贯作风。美方行径再次证明，美方眼中只有自己的利益，没有他人的关切，更从来没有真正尊重过地区国家求和平、谋稳定、促发展的普遍愿望。美国已经成为台海和平和地区稳定的“最大破坏者”。

马来西亚是中国的好邻居、好伙伴、好兄弟。马方曾在1971年为联大第2758号决议投下赞成票，并在1974年中马建交后长期坚持一个中国原则，不支持“台独”，中方对此表示赞赏。中方珍视中马友谊，重视发展中马关系，愿同马方一道，继续在一个中国原则基础上不断推动两国关系实现更大发展，共同维护本地区的和平与稳定。

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