人民网北京8月4日电 8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区。多国政府、政党、政要发声表示强烈谴责，重申坚定奉行一个中国原则，坚决支持中方维护国家主权和领土完整。

泰国外交部发言人、新闻司司长就佩洛西窜访台湾表示，泰国正密切关注台海局势发展并表示担忧。泰国坚持一个中国原则。我们不愿意看到加剧紧张局势和破坏地区和平稳定的任何行动。希有关各方保持克制，遵守国际法，尊重主权和领土完整原则，并通过和平手段解决分歧。

尼泊尔共（马列）党、农工党、民族民主党等以报纸刊载或社交媒体等方式公开发声，指出佩洛西窜访台湾行径极度错误、愚蠢和不负责任，是赤裸裸的霸权行为，必将遭到尼泊尔和世界人民的唾弃，美方必将为其倒行逆施行为付出严重代价。尼方将坚决支持中方为捍卫国家主权独立和国家尊严采取的一切行动和举措。

塔吉克斯坦共产党发表声明称，塔共视佩洛西窜访台湾为公然挑衅，同美方全面遏华的侵略性方针一脉相承。台海两岸关系纯属中国内政，中方有权在台湾问题上采取必要措施，维护国家主权和领土完整。坚决支持中国共产党在台湾问题上的原则立场，坚决反对美国国会众议长佩洛西窜访台湾。敦促美方切勿采取破坏地区稳定和国际安全的行径，接受美国霸权已无立足之地的新地缘政治现实。

苏丹外长萨迪克发表声明表示，苏中建交以来，两国在政治、经济、外交领域保持卓越合作，致力于互利共赢，在国际和地区场合相互支持、相互帮助。苏丹支持一个中国原则，认为台湾是中国领土不可分割的一部分，支持中方维护国家主权和领土完整的努力。

南苏丹副外长达乌接受媒体采访时表示，中南关系友好，南方支持一个中国原则，反对干涉中国内政。

塞尔维亚政府官方网站发布我驻塞大使陈波与塞总理布尔纳比奇会见新闻稿称，布尔纳比奇总理向陈波大使重申，塞尔维亚支持一个中国政策，认为台湾是中华人民共和国不可分割的一部分，并强调这一立场不会改变。

波黑主席团塞族成员、塞族独立民主人士联盟（SNSD）主席多迪克通过波黑主流媒体发表评论，明确表示支持一个中国原则和中国统一大业，称佩洛西窜访台湾是不可接受的挑衅。美国公开支持某些国家内部的分裂行径，而对另一些国家却要主张领土完整，美国对不同国家执行有区别的政治标准的做法是不负责任的。

基里巴斯执政党关爱基里巴斯党主席、议员阿坦尼博拉发表声明，对佩洛西窜访台湾极度失望，美国政府应对此负全责。美方应尊重一个中国政策，而不是反其道行之，使地区形势更加复杂并加剧冲突。基中友好和兄弟情谊深厚，共同维护世界和平，我以党主席的身份衷心支持中方，美方应就此正式道歉。

(责编：刘洁妍、杨牧)