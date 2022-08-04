人民网讯 据外交部网站消息，当地时间2022年8月4日，国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间就美方侵犯中国主权的挑衅行为进一步阐述中方立场。

王毅表示，美方践踏国际法，违背双边承诺，破坏台海和平，支持分裂主义，鼓吹阵营对抗，是对中国人民与爱好和平的地区各国人民的公然挑衅，是必然带来恶劣影响的一场政治赌博。

王毅说，佩洛西的表演，是美国政治、美国外交和美国信誉的再一次破产，证明美国是台海和平的最大破坏者，是地区稳定的最大麻烦制造者，证明美国的“印太战略”极其具有对抗性和危害性，证明美国对国际规则的虚伪与双标。如果中方不对美方这种狂躁、不负责任、极不理性的行径予以坚决抵制，尊重主权和领土完整的国际关系原则将成为一纸空文，各种分裂分子和极端势力将会变本加厉，本地区得来不易的和平稳定局面将受到严重损害。

王毅强调，这次事件是美方一手策划和挑起的，前因后果一清二楚，是非曲直一目了然。为避免这场强加于中国的危机，中方做出了最大程度的外交努力，但同时我们绝不会容许危害中国的核心利益和民族复兴进程，绝不会坐视美国打“台湾牌”服务国内政治和政客的私欲，绝不会姑息在本地区制造紧张、挑动对抗和策动分裂。中方当前和今后采取的综合措施，是必要、及时的防守反制，经过慎重考虑和认真评估，旨在维护国家主权和安全，符合国际法和国内法，是对挑衅者的警示，也是对地区稳定和台海和平的维护。各方应认清当前危机的肇因和实质，共同反对美方的冒险与挑衅，继续支持中方的正当立场与举措，共同维护地区和台海和平。

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