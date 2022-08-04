图为中国—东盟博览会举办地广西南宁国际会展中心。新华社记者 陆波岸 摄

8月3日至5日，中国国务委员兼外长王毅出席在柬埔寨举行的中国—东盟(10+1)外长会、东盟与中日韩(10+3)外长会、东亚峰会外长会和东盟地区论坛外长会。今年东亚合作系列外长会是新冠肺炎疫情以来，首次以线下方式举行。会议将进一步明确各方共识，加强团结协作，共谋复苏发展，为地区和平稳定注入新动力。

今年适逢东盟成立55周年、10+3合作启动25周年，同时还是建设中国东盟全面战略伙伴关系的开局之年，在东亚合作进程中无疑具有承前启后的重要意义。回眸过去25年，10+3合作机制聚焦发展合作，取得累累硕果，为地区国家和人民带来福祉，逐渐成为东亚合作的主渠道。中国坚持睦邻、安邻、富邻，始终秉持亲诚惠容理念，成为引领东亚合作发展的重要引擎。2021年，中国与东盟互为第一大贸易伙伴，中国也是日本、韩国的第一大贸易伙伴，日本、韩国也分别是中国的第二、第三大贸易伙伴国，区域内相互投资活跃。

当前东亚地区形势总体稳定，中国同地区国家关系保持积极发展势头，东亚合作前景广阔。然而，同时也要看到，疫情仍在全球蔓延，经济复苏压力增大，地缘政治动荡及外溢效应突出，东亚合作面临复杂局面。特别是美国为维护霸权利益，重拾冷战思维，重启集团政治，构筑排他“小圈子”，大搞“脱钩”“断链”“筑墙”，试图在亚太地区制造分裂对抗。

上海国际问题研究院外交政策所周边外交室主任周士新认为，今年的东亚系列外长会承担着排除杂音、回归初心的重要使命。东亚地区业已形成以东盟为中心的区域合作架构，这是保持本地区和平稳定的关键。对东盟而言，本次会议尤为重要，关系到未来多年东盟在地区多边合作架构中的地位问题，其主要关切表现在多个方面：继续维护东盟在地区多边合作架构中的中心地位，维护地区多边合作架构的包容性、透明度和开放性；继续推进东盟与其对话伙伴奉行真正的多边主义，减弱个别国家拉帮结派所造成的冲击；继续秉持“东盟方式”，推进应对非传统安全议题优先的原则，防止个别国家带偏或绑架多边机制的既有议程。与此同时，东盟将继续推进与各对话伙伴友好合作，避免地区安全局势失稳失控。

始终聚焦发展问题，新阶段东亚合作有诸多亮点可期。周士新认为，首先，各方将进一步就联合国2030年可持续发展议程进行磋商，并致力在这些议程目标上实现突破，促进国家发展。其次，各方将团结应对疫情，尽快推进地区经济社会恢复活力。再者，各方将更加聚焦能源、粮食、跨国犯罪和气候变化等非传统安全议题，以应对俄乌冲突引发的全球能源和粮食危机等。最后，各方将着力推动与第四次工业革命相对应的颠覆性技术应用所引发的一些经济产业链和供应链等方面的变革。马来西亚星洲网报道称，马来西亚首相署经济事务部长穆斯塔法表示，未来东盟与中日韩应在数字化领域加强合作，以提高地区高附加值、技术密集型贸易投资合作水平。

以东亚合作系列外长会为契机，中国将同各方一道维护东亚合作正确方向、深化疫后复苏合作、维护地区和平稳定，确保东亚继续成为和平发展的高地，为全球发展注入更多确定性和正能量。（栾雨石）

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