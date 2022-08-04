中国网评论员 乐水

日前，美国国务院公布所谓“年度人口贩运报告”，将中国、柬埔寨、越南、文莱等国家列为“人口贩运黑名单”，却将自身美化为表现最好的“一类国家”。美国以“人权教师爷”自居，每年例行发布“人口贩运报告”，对自身在历史和当下的人口贩运问题轻描淡写，却对别国横加指责、恶意中伤。美国的这种做法已经遭到世界上越来越多国家的强烈谴责。爱尔兰、土耳其、泰国、柬埔寨等国政府均公开抨击美方报告罔顾事实、毫无根据，不具有任何国际公信力。中国外交部发言人汪文斌则一针见血地指出，无论美方如何辩解，都改变不了其“强迫劳动来源国、中转国和目的地国”的现实罪状。

众所周知，美国在历史上是靠贩卖非洲奴隶起家的。据统计，在1514年至1866年间累计有超过1250万非洲人被贩运至美洲大陆。尽管美国在1865年废除了奴隶制，但事实上“现代奴隶制”从未在美国消失。加州伯克利分校人权研究中心教授劳雷尔·弗莱彻指出，公众普遍认为美国早就解决了现代奴隶制这一问题，但实际上，现代奴隶制依然普遍存在，它只不过以一种新的形式出现。

2018年全球奴隶制指数显示，美国约有40.3万人成为现代奴隶制的受害者。另据美国国务院统计，每年被贩卖至美国从事强迫劳动的人口多达10万人。被贩卖的人口主要来源于印度、越南、墨西哥等第三世界国家。受害者往往不会讲英语，被人贩子运送至美国偏僻的农场、渔场，被迫从事耕地、渔业、制衣业等高强度劳动。

而就在今年6月份，得克萨斯州警方在一辆参与人口走私的大货车内发现了53具非法移民的尸体。在加利福尼亚州、得克萨斯州、纽约州等人口贩运猖獗的地区，发生这样的惨剧并不稀奇。根据美国非营利组织“北极星计划”统计，自2017年底至2019年底，向美国全国人口贩运热线报告的案件共有633880起，其中女性占81%，未成年人占22.5%。

更令人触目惊心的是，大约82%的受害者在被贩卖之后，沦为“性工作者”，而这其中一半以上是18岁以下的未成年人。美国反人口贩卖组织“递送基金会”2020年发布的报告显示，美国每年有1.5万-5万名妇女和儿童被迫成为性奴。出乎世界上多数人的意料，全世界“性贩卖”的第一目标国家不是泰国、越南、柬埔寨这些第三世界国家，而恰恰是自称“人权卫士”的美国。“性贩卖”案占美国人口贩卖案件中的绝大多数。美国联邦调查局人口贩运受害问题专员劳拉·索莉曾公开对媒体透露，2016年，全世界7621起记录在册的人口贩运案中，有2000多起涉及美国公民。美国公共卫生与服务部的一份报告显示，美国性贩卖受害者的年龄一般小于16岁，第一次被性贩卖的平均年龄为13岁。

人口贩运问题之所以在美国泛滥成灾、屡禁不止，与美国政府的袒护和纵容不无关系。美国《全国劳动关系法》规定的保护对象不包括农场工人和家政工人，这就为强迫劳动在法律上开了“后门”。另外，美国是全世界唯一没有签署《儿童权利公约》的国家。而且，在国际劳工组织的8项公约中，美国只签署了其中2项，排名全球垫底。究竟谁为人口贩运的罪行提供了温床，不言而喻。

人口贩运在美国已经形成了庞大的产业链，构成了美国经济中见不得光的“黑色地带”。如同几个世纪前的非洲奴隶贸易，现代人口贩运产业由于成本低廉、利润丰厚，吸引不法分子和相关利益集团铤而走险。非营利组织“美国公民自由联盟”称，有关人口贩卖的产业在美国既不受法律法规承认，又普遍存在，已成为美国的“非正式经济”。因此，美国政府“嘴上说不要”，背地里却千方百计为人口贩运活动大开绿灯。正如美国“公民自由联盟国家监狱项目”的一名律师所说，美国政府表面上禁止雇佣非法移民，实际上自己早已成为非法移民的最大雇主。

所谓的“人口贩运报告”，其实是一面让美国反观自照的镜子。在21世纪的今天，人口贩运和强迫劳动问题仍以或明或暗的形式在美国各州广泛存在，如癌细胞一样难以根除。美国在戴着有色眼镜为他国乱开药方的同时，更应摘下眼镜反躬自省，检讨并根除自身的顽疾。

(责编：燕勐、崔越)