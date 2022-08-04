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“精心策划的政变”怎么搞？美国“黑手”有经验

2022年08月04日14:10 | 来源：海外网
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　　近日，曾担任总统国家安全事务助理的博尔顿在接受采访时承认：自己曾帮助策划委内瑞拉2019年的未遂政变。在引起国际舆论哗然之后，博尔顿还在为自己辩护，“为了美国最大利益,这就是该做的。”

　　为了美国自己的利益，策动外国政变，已经成了“美国规则”的一部分。但其实，世界多地动荡的幕后黑手是谁，难道还有人不知道吗？

　　复盘委内瑞拉这场未遂政变，美国的“黑手”简直无处不在。

　　未遂政变的主角，反对派领袖胡安·瓜伊多本身就由美国国家民主基金会（NED）一手栽培。而当瓜伊多拒绝承认马杜罗当选委内瑞拉总统，并于2019年自封“临时总统”，美国更是立刻跟进，承认瓜伊多是“合法总统”。接下来的夺权、“政变”，美国也安排好了，只不过出了点“意外”，有消息人士称，瓜伊多的政变行动比预期的要早了一天，这让美国国务院高层“真的措手不及，并且生气”。

　　当地时间4月30日凌晨，瓜伊多开始行动。瓜伊多相当自信，他认为马杜罗已经不再得到军方支持。美国也有信心，政变前夕，美国驻委内瑞拉大使馆的工作人员被告知，准备在未来两周内重返委内瑞拉。

　　势在必得之下，冲突爆发。美国也行动起来，总统、副总统等人在推特上公开表示支持。蓬佩奥放出消息，说马杜罗和几名高官已经准备好乘飞机逃往古巴。博尔顿则声称，他已知悉马杜罗政府的国防部长、最高法院院长等高官将会倒向瓜伊多。

　　然而，实际情况却相去甚远，不仅国防部长和最高法院院长站出来支持马杜罗，骚乱也在几个小时内被平息了。马杜罗表示，瓜伊多和他的团队是美国的“有用的白痴”。

　　“未遂政变”之后，美国仍未放弃，2019年8月，为了让马杜罗下台，美国对委内瑞拉实施全面制裁。2020年3月，美国甚至以“毒品犯罪”为名，对马杜罗悬赏1500万美元。

　　2020年5月，包括两名美国雇佣兵在内的一支60余人的队伍乘船从哥伦比亚出发，试图抓住马杜罗，但参与政变的人有些晕船，还有一艘船缺少燃料，而且马杜罗早已对此次政变阴谋了如指掌。这场政变被瞬间挫败。

　　为何美国执着于颠覆委内瑞拉政府？美国“截击”网站撰文分析称，真正原因当然是因为委内瑞拉拥有世界上最大的石油储备，而且该国领导人还反美反资本主义。在2017年的一次会议上，特朗普问道，为什么美国没有与委内瑞拉开战？“他们拥有这么多石油，而且他们就在我们的后门”。

　　委内瑞拉绝不是唯一一个受害者，太多国家遭遇过美国“黑手”。博尔顿接受采访时，主播问道“我觉得还有其他事情，你没有告诉我（除了委内瑞拉）”，博尔顿回答道“我确定还有”。美国究竟给世界带来了多少灾难？

　　文案/何所思

　　主播/牧　牧

　　后期/尔　击

　　漫画/海曼平

(责编：燕勐、崔越)

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