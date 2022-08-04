新华社新加坡8月4日电 专访：美国不负责任的经济政策殃及世界——访新加坡国立大学商学院教授卢耀群

新华社记者蔡蜀亚

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群日前接受新华社记者专访时表示，美国近期频繁大幅加息，试图解决其国内经济问题，但整个世界正在为美国不负责任的行为付出代价、背负负担。

为控制居高不下的通胀水平，美联储7月底宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调至2.25%至2.5%之间。这是美联储今年以来第四次加息，也是连续第二次加息75个基点，为上世纪80年代初以来最大幅度的集中加息。

卢耀群说，从整体看，加息对美国自身经济也有一定负面影响。首先，营商成本会增加。利率上升意味着融资成本上升，很多经济活动会减少，这将导致就业机会和商业机会丧失。其次，股票价格会因利率上升而下降，这将使许多投资者的资产价值缩水。

卢耀群指出，美联储加息不仅影响美国经济，也会给其他国家带来更严重的负面影响。美国利率上升会使大量资本从美国以外的国家流出，导致这些国家货币贬值、债务成本增加。

卢耀群表示，造成今天这种局面的根本原因是美国经济管理不善。首先，在新冠疫情之前和期间，美国为刺激经济向市场注入大量资金，导致市场对商品需求增加。但由于全球供应链中断等问题，市场供应无法应对需求增加，从而引发通货膨胀。

其次，美国出于保护主义增加关税，导致从海外进口的商品和服务价格上涨。在某种程度上，这也是造成美国通胀加剧的原因之一，而美国通胀加剧又对世界经济造成冲击。

“因此，美国不负责任的经济政策不仅给自身带来麻烦，而且殃及世界。”卢耀群说。

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