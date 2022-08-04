新华社阿布贾8月4日电 专访：美国经济衰退风险加剧非洲国家经济挑战——访尼日利亚中国研究中心主任奥努纳伊朱

新华社记者郭骏

尼日利亚国际关系专家、尼中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱日前接受新华社记者专访时表示，今年上半年美国经济连续两个季度同比下降，加剧外界对美国经济衰退影响的担忧，非洲国家可能因出口减少和融资成本提高而面临更大挑战。

奥努纳伊朱说，美国经济衰退意味着市场需求萎缩，包括非洲国家在内的发展中国家对美出口预计将受影响。此外，美联储为抑制通货膨胀而收紧货币政策，这势必影响国际资本流动，增加非洲国家的融资和投资成本，影响经济复苏进程。

他说，受制于美元在国际金融体系中的中心地位，尼日利亚等非洲国家的经济基本面和对外贸易活动与美元储备紧密挂钩，这意味着美国可以通过货币政策把通胀压力转移给非洲国家。

“尼日利亚等非洲国家面临的挑战之一就是通胀压力，这是在美元霸权背景下，非洲国家把美元作为主要外汇储备引发的输入性通胀压力。”奥努纳伊朱说。

他认为，美国政府应担起大国责任，不要一味想着转移经济下行压力，而应集中精力纠正自身经济政策和对外政策的失误。

他表示，美国当前经济困境有内部结构性原因，也与其无法摆脱地缘政治思维的对外政策有关，如在乌克兰危机中的“拱火”行为等。这些政策对全球产业链供应链、能源和粮食安全造成干扰，也在反噬美国经济自身，进而影响疫情后世界经济复苏步伐。

奥努纳伊朱表示，近期一些国家开始减持美债，显然是为了管控外汇储备风险。为抵消美元走向不确定性带来的负面影响，世界各国尤其是发展中国家，需要构建更稳健的金融机制，拓展金融交易的新渠道。

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