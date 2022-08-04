新华社北京8月4日电 综合新华社驻外记者报道：立陶宛卫生部3日确认该国发现首例人感染猴痘病例（下称猴痘病例），塞浦路斯卫生部2日也报告该国首例猴痘病例。

据立陶宛卫生部介绍，有关检测结果由立陶宛国家公共卫生保健实验室确认；确诊患者最近从一个欧洲国家返回；卫生部门已向与这名患者有过接触的人提供预防建议并进行健康监测。

立陶宛卫生部表示，尽管任何人都可能感染猴痘病毒，但并非每个人都面临相同风险，与感染者有直接身体接触的人感染猴痘病毒的风险更大。该国已订购约1400剂猴痘疫苗，感染猴痘病毒风险高的接触者将接种疫苗。

塞浦路斯卫生部2日表示，该国首例猴痘病例已由尼科西亚总医院微生物实验室确认。确诊患者是一名有国外旅行史的40岁男子，其临床症状与猴痘病毒感染症状相符，目前已在尼科西亚总医院指定区域住院。

世界卫生组织7月23日宣布多国猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。欧洲疾病预防控制中心和世卫组织欧洲区域办事处8月3日联合发布的统计数据显示，在本轮猴痘疫情较严重的欧洲地区，确诊病例已超过1.5万例。（参与记者：薛东梅、郭明芳）

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