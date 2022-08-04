徐步

2022年8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，严厉谴责，已向美方提出严正交涉和强烈抗议。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。1971年联大第2758号决议对此予以明确。1949年中华人民共和国成立以来，181个国家在一个中国原则基础上同中国建立外交关系。一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系基本准则。

台湾问题是中美关系中最核心、最敏感的问题。1972年2月，美国总统尼克松访华，中美两国政府发表“上海公报”。在这之后，1978年12月16日，中美两国政府发表“建交公报”，决定1979年1月1日建立外交关系。1982年8月17日，中美两国政府发表第三个联合公报，简称“八·一七”公报。中美三个联合公报是两国关系健康稳定发展的基础，一个中国原则构成中美关系最重要的基石。

佩洛西窜访台湾是美方挑起事端、蓄意破坏台海和平和地区稳定的又一拙劣表现。近年来，出于对华遏制需要，美国打“台湾牌”的动作日益猖狂。法理上，美抬高“与台湾关系法”和所谓对台“六项保证”的地位，将它们与中美三个联合公报并列。政策上，美不断推出涉台法案，发布与台湾交往“新准则”，提升美台接触，加强美台实质关系。军事上，美加大售台武器，频繁派军舰窜行台湾海峡。国际上，为“台独”分裂势力说项，邀请台参加所谓“领导人民主峰会”，煽动和支持台在立陶宛开设“台湾代表处”。这些举动进一步助长了“台独”分裂势力的气焰，严重违背了一个中国原则，严重破坏了中美关系。

台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题是中国的内政。习近平主席同拜登总统多次通话和视频会晤时阐述了中方在台湾问题上的原则立场，指出台海局势面临新一轮紧张，原因是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。这一趋势十分危险，是在玩火，而玩火者必自焚。台湾问题的真正现状和一个中国的核心内容是：世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。中国实现完全统一，是全体中华儿女的共同愿望。

美方应当做一个负责任的大国，而非背信弃义的“麻烦制造者”。美方应当奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策；应当履行对中方所作的承诺，而不是说一套做一套。台湾问题一旦处理失误，将对中美关系造成颠覆性、全局性破坏。美方多次称台海局势紧张是中国改变现状所造成的，这完全不是事实，而是对国际社会的严重误导。当前台海局势的症结，就是台湾当局在美方的纵容支持下屡屡试图突破一中框架。制止“台独”倾向的发展，就是在维护台海和平。美方应清醒意识到“台独”的严重危害，停止纵容支持“台独”行径，停止干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远。

中国实现国家统一大业的进程已经进入新阶段。佩洛西窜访台湾，进一步暴露美反华敌对势力急于“以台制华”，这更加突显中国早日实现国家统一大业的紧迫性。中国人民解放军第一次在台岛周围六个方向进行重要军事演训行动，并组织实弹射击；第一次在台岛北部、西南、东南海空域组织海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队等兵力参加实战化联合演训；第一次综合演练联合封控、对海突击、对陆打击、制空作战等科目；第一次组织对台岛多方向高强度海空抵近慑压、海上多向进逼，全时位台岛周边侦察预警，检验部队联合作战能力，表明佩洛西窜访给“台独”势力带去的不是什么“利好大礼”，而是全体中国人民彻底粉碎任何分裂图谋的坚定行动。

佩洛西是美国国会过气的政治怪物，惯于靠偏执操弄骗取民众支持。我们要把实现中华民族伟大复兴和祖国统一进程的节奏牢牢掌握在自己手中，而不是被她“带偏”。美国幻想阻挠中国的统一大业，但不论以什么方式支持纵容“台独”，最终都不会得逞。美国幻想破坏中国的发展进程，但14亿中国人民在中国共产党领导下正在大踏步迈向中国式现代化。美国幻想操弄地缘博弈把戏，但将台湾问题引入地区战略，渲染紧张、挑动对抗，是逆地区和平发展潮流大势的愚蠢行动。面对国家统一的民族大义，中国人不信邪、不怕鬼，将坚决捍卫国家主权、民族尊严。

（作者是中国国际问题研究院院长）

来源：习近平外交思想和新时代中国外交网站

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