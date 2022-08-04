美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区后，非洲国家政府和社会各界纷纷发声，支持和呼应中方立场和关切，重申坚定奉行一个中国原则，强烈反对美方粗暴干涉中国内政、侵犯中国国家主权和领土完整、破坏台海和平稳定。

刚果（布）外长加科索在会见中国驻刚大使马福林时表示，坚持一个中国原则是刚方始终不渝的政策，是刚果政府和全体刚果人民的普遍共识，没有任何含糊。台湾是中国的一部分，台湾问题纯属中国内政，这已成为国际社会共识，毫无争议空间，任何国家都有义务尊重这一事实。刚方坚定支持中方为维护国家主权和领土完整所采取的行动。

厄立特里亚驻华使馆发表声明，坚决反对佩洛西窜访台湾，坚定支持中方涉台立场。厄方表示，美方此举将导致不必要冲突。厄方愿重申坚定支持一个中国原则，支持中国实现统一以及为维护主权和领土完整所做一切努力。厄方谴责佩洛西窜访中国台湾。

南非国民议会事务主席弗罗里克接受媒体采访时表示，佩洛西窜访台湾使得多年来为维护台海和平稳定的努力毁于一旦，也将不可避免危及地区和世界和平稳定发展。当前，俄乌冲突已给世界带来太多负面影响，国际社会不希望看到更多的不稳定、不确定因素，尤其不希望看到台海紧张导致中美两个大国间发生直接或间接的冲突。台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。任何企图直接或间接地扭曲、破坏这一原则的行为，都是对于历史和法理的玷污，是对美国自身所做承诺的背弃，毫无疑问将损害美国自身的国际信誉。美国作为世界超级大国，要承担维护世界和平的责任，不应支持任何有损世界和平的行为。

南非全国学生大会主席马蒂瓦内在南非主流媒体发表评论文章，表示包括南非在内的世界上绝大多数国家都承认台湾是中国的一部分，认为中国的国家主权和领土完整必须得到尊重。此次台海局势紧张是美国一手造成。在与习近平主席的通话中，美国总统拜登明确表示，美方不支持“台独”，并强调美国的一个中国政策没有改变，也不会改变。美国必须履行其承诺，并向国际社会证明它是一个值得信赖的国家。

全非洲中国和平统一促进会发表严正声明，指出佩洛西窜访台湾是对一个中国原则的粗暴践踏。美国一些国会议员一段时间以来在台湾问题上屡屡采取挑衅言行，支持怂恿“台独”分裂势力，为民进党当局的谋“独”行径站台，其目的就是打“台湾牌”，企图“以台制华”，搅乱台海局势，阻碍中国的统一进程。这种置中美两国共同利益于不顾，为一己私利大捞政治资本的虚伪政客以及唯恐天下不乱的险恶用心和丑陋行径，不仅严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系的政治基础，更向“台独”分裂势力发出严重错误信号。全非洲中国和平统一促进会坚决拥护中国政府采取坚定应对和有力的反制措施，捍卫自身主权和领土完整！

此外，一些非洲媒体也就佩洛西窜访台湾表达对中方立场的支持。津巴布韦第一大媒体《先驱报》发文表示佩洛西在台湾问题上对中国的挑衅不可原谅。安哥拉国家通讯社《安通社》援引中共中央台办、中国外交部声明内容，强调佩洛西窜访台湾严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。

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