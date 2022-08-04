新华社金边8月4日电 当地时间2022年8月3日，国务委员兼外长王毅在金边同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆举行会谈。

布拉索昆表示，美方近日所作所为侵犯中国主权，违背自己所作承诺，加剧台海紧张局势，充分暴露了其言行不一和霸权行径。柬埔寨坚定奉行一个中国政策，认为台湾是中国领土不可分割的一部分，支持中方在台湾、新疆、西藏等中国内部事务上的正当立场，支持中方维护自身正当权益，支持中方对美方挑衅行为作出坚决回应。

布拉索昆说，柬中两国领导人保持密切沟通，为柬中关系注入强劲动力。感谢中方长期以来坚定支持柬走符合自己国情的发展道路，加快经济建设和民生改善，愿巩固柬中“铁杆”友谊，推进两国全面战略合作伙伴关系不断取得新成果。

王毅赞赏柬方主持公道，强调当前台海局势紧张的是非曲直一清二楚，侵犯中国主权和领土完整的是美方，破坏台海稳定的也是美方。很多国家已明确表示坚定奉行一个中国原则，支持中方的正当立场。王毅表示，相互支持彼此维护核心利益是中国东盟全面战略伙伴关系应有之义。中方愿同东盟国家一道，维护不干涉内政这一最基本的国际关系准则，捍卫国际公平正义，维护好得来不易的地区和平稳定发展大局。

王毅说，面对动荡不定的国际局势，中柬两国加强团结协作具有重要意义。外部环境越复杂，我们越要坚定不移办好自己的事，坚定不移发展中柬友好。中方支持柬维护主权独立和民族尊严，愿以商签新版中柬命运共同体行动计划和明年中柬建交65周年为契机，传承弘扬两国老一辈领导人缔造的传统友谊，持续推进命运共同体建设，开辟两国友好新的未来。

双方就加强地区事务协调交换意见。王毅表示，中方支持柬履行东盟轮值主席国职责，办好东亚合作系列外长会。愿同包括柬在内的东盟国家一道，落实好中国东盟建立对话关系纪念峰会共识，尽快就中国东盟全面战略伙伴关系行动计划达成一致，为双方各领域合作持续注入新的强劲动力。

双方还就缅甸问题交换了看法。

(责编：胡永秋、杨光宇)