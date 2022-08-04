中国人民解放军将于北京时间2022年8月4日12时至7日12时，在以上海域和空域，进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。图自新华社

美国国会众议长佩洛西8月2日窜访中国台湾地区，严重违背一个中国原则，恶意侵犯中国主权，激起中国人民强烈愤慨，也引发国际社会普遍反对。多国人士密集发声支持一个中国原则，严厉谴责美国威胁世界和平与稳定。

坚定支持一个中国原则

台海和平稳定的定海神针是一个中国原则，国际社会多方第一时间表达对一个中国原则的坚定支持。

8月2日，联合国秘书长发言人杜加里克在回答记者有关提问时表示，联合国遵循1971年联合国大会关于一个中国的第2758号决议。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫向媒体表示，俄罗斯在台湾问题上同中国保持团结一致。“我们尊重中国的主权和领土完整。我们认为，世界上任何国家都无权对此表示质疑，或采取任何煽动性或其他性质的行为。”

伊朗外交部发言人卡纳尼在回答记者提问时表示，尊重其他国家领土完整是伊朗外交政策的一项基本原则，伊朗支持一个中国原则是毋庸置疑的。古巴外交部发表声明称，古巴重申无限支持一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分。叙利亚发表声明称，叙利亚只承认一个中国，完全支持中方反对佩洛西窜访台湾的立场，支持中方拥有不容谈判和不容讨价还价的权利，为捍卫国家主权、独立和领土完整采取一切措施和行动。阿拉伯国家联盟首席助理秘书长兼盖特秘书长办公室主任侯塞姆·扎齐表示，阿盟坚定奉行一个中国原则，支持中国维护国家主权和领土完整。

美国挑衅行径不负责任

国际社会更清楚看到，在台湾问题上，不断歪曲和掏空一个中国原则、制造局势紧张因素的正是美方。

瑞士德语媒体《新苏黎世报》称，一个中国政策有利于所有各方，特别是有利于台湾地区，美方不应动摇这个政策。

德国马歇尔基金智库（美国）亚洲项目主任邦妮·格拉泽对《卫报》称，中国看到美国言行之间存在差距，“美国对台政策的声明有很多，其中一些是自相矛盾的，美国的政策需要保持一致性和明确性”。

《纽约时报》专栏作家弗里德曼撰文批评佩洛西窜访台湾是“无比鲁莽、不负责任的”，台湾不会因为这种纯粹象征意义的事件而变得更加安全或者繁荣，还可能招致许多恶果。文章认为，在俄乌冲突远没有到稳定的时候，危险的意外随时都可能发生。但就在这种情况下，美国还要冒着因台湾问题与中国起冲突的风险。“不能同时与两个超级大国进行两线作战，这是地缘政治最基本的原理。”

“世界最大乱源”不得人心

美国的霸凌嘴脸暴露于世，让各国人民愈发看清，美国这个“世界最大乱源”名副其实。

美国智库“国防优先”亚洲事务部主任莱尔·戈德斯坦对《卫报》表示，这种愚蠢的政治噱头只会加速可悲后果的到来，“在某个不确定的时间导致全球和国家的灾难”。美国有线电视新闻网（CNN）3日刊文称，这已经在中美之间引发了激烈的言辞反应，为中美关系制造了更大不确定性，从而更有可能在未来导致冲突。美国伍德罗·威尔逊国际学者中心基辛格中美关系研究所所长戴利对CNN表示，“这将建立一个新的基线，使中美更接近对抗。”

伊朗外交部发言人卡纳尼认为，美国政客干涉中国内政、侵犯中国领土完整的举动引发紧张局势，这是美国在世界各地进行干涉的例证。大搞单边主义、违反国际法及国际公约已成为美国外交的一贯做法，美国退出伊核全面协议等多边协议，对伊朗人民施加不人道、非法的制裁，都是美国违背承诺的明证。

南非国民议会事务主席弗罗里克在接受中国媒体采访时表示，美国不但干涉中国内政，也干涉很多其他国家的内政。南非一贯认为，每个国家的前途命运都应该掌握在该国人民自己的手中。美国作为世界超级大国，要承担维护世界和平的责任，不应支持任何有损世界和平的行为。（文/老度）

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