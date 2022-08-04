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海外侨胞强烈谴责佩洛西窜访台湾

2022年08月04日09:28 | 来源：中国新闻网
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　　中新社北京8月3日电 (吴侃 门睿)美国国会众议院议长佩洛西2日窜访中国台湾地区，海外侨胞对此表示强烈谴责。他们认为，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。

　　美国韦伯州立大学终身教授乐桃文说：“人无信不立，国无信则衰。佩洛西作为美国3号政治人物，一意孤行窜访中国台湾地区，反映出美国在台湾问题上的背信弃义，此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重破坏中美关系政治基础，严重损害中美关系。我们旅美侨胞一直以来盼望中美两国友好交往、互利合作，对此行径表示强烈愤慨。”

　　“佩洛西窜访台湾是危险和挑衅的行为，我们海外侨胞强烈谴责此举。”中国—欧洲文化艺术体育协会主席马文俊说，“尽管海峡两岸尚未完全统一，但大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变。美国应该放弃任何打‘台湾牌’的企图，履行中美三个联合公报，遵守一个中国原则。”

　　日本华文教育协会会长颜安表示：“民进党当局的谋‘独’行径和出卖民族利益的与美勾连活动，会给广大台湾同胞带来深重祸害。华侨华人始终坚信，中国必须统一，也必然统一，这是不可阻挡的历史大势。我们关心同为炎黄子孙的台湾同胞，期盼两岸和平统一。”

　　“佩洛西此举严重伤害了海内外中华儿女的民族情感。”东部非洲中国和平统一促进会主席韩军表示，佩洛西之流无法阻挡中国统一的历史进程，华侨华人坚决反对一切分裂中国的图谋和行径，坚决维护中国国家主权和领土完整。

　　欧洲华侨华人社团联合会主席曹燕灵表示，佩洛西不顾大局一意孤行，向“台独”分裂势力发出严重错误信号，严重侵犯中国主权和领土完整。在以和平和发展为主流的当下，佩洛西之流以一己之私，顽固挑战一个中国原则，企图挑起事端，破坏全球和平发展大势，必将遭到国际社会的谴责。

　　“解决台湾问题、实现中国完全统一是全体中华儿女的共同愿望。”西班牙华侨华人协会主席陈建新表示，一个中国原则是国际关系基本准则和国际社会普遍共识，也是联合国大会2758号决议确认的根本原则。“旅西侨胞坚决反对一切分裂中国的图谋和行径，坚决反对任何外部势力干涉中国和平统一进程。”

　　意大利中国总商会第一常务副会长程素克表示，意大利侨界高度关注事态发展，公开发表联合声明，对佩洛西窜访中国台湾地区表示抗议。“海外侨胞与中国命运相连，休戚与共，维护中国国家主权和领土完整是全体中华儿女的共同责任，我们将坚决支持中国捍卫国家主权和领土完整的一切必要措施。”

　　“台湾是中国的台湾，台湾同胞是我们的骨肉天亲，海外侨胞严厉谴责佩洛西侵犯中国主权和领土完整的行为。”巴西中国和平统一促进会永久荣誉会长尹楚平表示，当下海内外中华儿女应更加紧密地团结起来，为早日实现中国完全统一和中华民族复兴作出应有贡献。

　　澳大利亚悉尼中国和平统一促进会会长王然说：“佩洛西悍然窜访中国台湾地区，这是美国又一次在台湾问题上挑战中国底线。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。坚决维护中国主权安全和领土完整，不仅是14亿多中国人民的坚定意志，也是海外华侨华人的共同心声。”(完)

(责编：燕勐、崔越)

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