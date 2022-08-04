俄罗斯、白俄罗斯外交部就佩洛西访台发表声明，全文如下：

重要声明

莫斯科时间8月2日晚，俄罗斯外交部就美国国会众议长佩洛西访台发表声明。声明主要内容如下：

俄方视佩洛西访台为公然挑衅，同美方全面遏华的侵略性方针一脉相承。俄方认为台海两岸关系纯属中国内政，中方有权在台湾问题上采取必要措施，维护国家主权和领土完整。

俄方原则立场是一贯的：只有一个中国，中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国不可分割的一部分。

在今年2月4日俄中两国元首会谈后发表的《俄罗斯联邦和中华人民共和国关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明》中，俄方重申恪守一个中国原则，反对任何形式的“台独”。

俄方敦促美方切勿采取破坏地区稳定和国际安全的行径，接受美国霸权已无立足之地的新地缘政治现实。

白俄罗斯外交部就佩洛西窜访台湾发表声明

8月2日，白俄罗斯外交部就佩洛西窜访台湾发表声明，全文如下：

白方对美国不负责任地坚持让美国国会众议长佩洛西访问台湾导致紧张局势升级深表关切。

白俄罗斯共和国完全认同我们的战略伙伴中华人民共和国对华盛顿旨在干涉中国内政和升级局势的破坏性行为的关切。

白方支持台湾海峡两岸在“一个中国”原则基础上和平发展关系，支持中方为实现国家统一持续采取的措施。

白方相信，尽管面临外部挑衅，中国领导人和台湾地区当局能够表现出克制与政治智慧，避免局势走向可能引发大规模升级的危险临界点。

来源：中国驻俄罗斯大使馆、中国驻白俄罗斯大使馆

(责编：燕勐、崔越)