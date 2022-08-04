中国日报网8月2日电 美国《新闻周刊》网站日前发表文章称，美国经济正面临陷入衰退的可能，而在此背景下，美国年轻的白领阶层或将“首当其冲”遭遇失业危机。

文章援引了美国加利福尼亚州智库米尔肯学会首席经济学家威廉·李的观点。李警告称，美国很有可能将面临一场“白领衰退”，年轻职业者的工作尤其容易不保。

李表示，许多工作技术含量不高的白领工作者，将面临被应用程序或其他技术所取代的风险。但与此前的经济衰退相比不同的是，这次体力劳动者的情况似乎要好些，尤其是从事的工作如果面临非常高的用工需求，那就可以少些担忧。

报道称，尽管今年6月美国就业市场新增岗位数达到了37.2万个，许多人仍然忧心忡忡，他们害怕美国经济已经开始进入衰退，而进入衰退的定义是经济连续两个季度负增长。

李表示，如果经济真的已经进入衰退了，那这一次美国经济的衰退，将会是一场“白领衰退”，近期刚刚进入就业市场的年轻职业者，会是最容易受到冲击的人群。

“那个过去都是头一个被开的家伙，如果现在从事的是高需求的工种，例如亚马逊公司的仓库工人、货车司机、幽灵厨房（译注：也称“云厨房”，指只制作外卖餐食，不接待顾客、不提供堂食的餐厅）的厨师等等，反而可以不用那么担心丢工作。入门级的小白领却需要小心了，这次经济的下滑，可能会给你来个措手不及。”李提醒道。

据悉，当前认为美国经济可能已陷入衰退的经济学家，还包括美国前总统奥巴马的高级顾问拉里·萨默斯。近期，在参与美国政治新闻网的一档播客节目时，萨默斯就警告称：“美国经济从明年起开始衰退的可能性已经过半。”他还补充道，如果原油价格上涨至每桶150美元，衰退可能会更快到来。

最近的一项民意调查显示，大多数美国人认为美国经济已经陷入衰退。IBD/TIPP（经济乐观指数）的调查就显示，58%的受访者认为美国经济已经开始衰退，比例高于5月调查时的48%。此外，只有19%的受访者认为他们的工资能跟上通胀的脚步，而有54%的人都不那么认为。

当地时间7月27日（上周三），美国联邦储备委员会宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调到2.25%至2.5%之间。这是美联储今年以来第四次加息，也是连续第二次加息75个基点。

当地时间7月28日，美国商务部经济分析局公布的对美国第二季度实际国内生产总值（GDP）年化季率初次预估显示，美国第二季度GDP同比下降0.9%，降幅略小于第一季度下降的1.6%。按照美国媒体调查的经济学家预测，如果美国经济连续两个季度都表现为负增长的话，美国经济将在技术上陷入衰退。

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