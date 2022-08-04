新华社德黑兰8月3日电（记者高文成）伊朗副外长兼伊朗核问题首席谈判代表巴盖里3日说，他正在赶赴奥地利首都维也纳推进伊朗核问题全面协议恢复履约谈判，美国必须抓住谈判继续的机会。

巴盖里当天在社交媒体上发文说，美国必须抓住伊核协议相关方“慷慨提供的机会”。球现在在美国一边，美国要展现出成熟并负责任地行动。

伊朗、美国和欧盟等相关方3日早些时候分别证实，将派代表前往维也纳参加伊核谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2021年4月起，伊核协议相关方在维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题，美国间接参与谈判。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。在欧盟协调下，伊朗和美国6月底在卡塔尔首都多哈就恢复履行伊核协议举行间接谈判，但未取得进展。

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