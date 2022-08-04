人民网约翰内斯堡8月3日电 （记者闫韫明）8月2日，由中外语言交流合作中心主办、浙江师范大学承办、毛里求斯大学孔子学院协办的“2022年毛里求斯基础教育本土中文教师在线研修班”开班仪式以线上方式举行。教育部中外语言交流中心副主任宋永波、中国驻毛里求斯使馆文化参赞张新红、浙江师范大学校长郑孟状、毛里求斯教育部小学部司长阿内塔·古拉赫作为嘉宾出席活动并致辞。

宋永波在致辞中介绍，语合中心一直致力于通过高校间合作、后备力量来华长短期留学和在外方院校开设中文师范专业等途径，加强并推动本土化中文师资培养。毛求中文教育水平处于非洲前列，中国语言和文化已成为其多元文化中不可分割的组成部分。他寄望参加培训的老师们珍惜学习机会，加强自身专业发展，助力毛求中文教育事业蓬勃发展。

张新红首先转达了驻毛里求斯大使朱立英对本期研修班的衷心祝贺。她认为两国在教育领域合作成果丰硕，语合中心在中文教育志愿者和教师队伍方面稳步建设，毛求教育部推广中文教育的学校和学生数量以及学习成绩不断提升；她赞赏毛求政府多元文化政策在促进中文和中国传统文化方面发挥的积极作用，认为中文教育必将成为促进中毛两国交流的桥梁，为两国在政治、经济、文化、科技等领域深入交流打下坚实的基础。

郑孟状简要介绍了该校对非中文教育特色和工作开展情况，回顾了与毛求在教育领域的深度合作。他表示，非洲中文教育实践与研究基地已成长为中国非洲中文师资培训主要基地。本次培训课程基于毛求本土教师的实际需求而设计，聘请了对非中文教学具有丰富经验的授课专家，相信国际中文教育以语言为纽带，将不断深化中毛友好交流和民心相通。

阿内塔表示，毛求汉语学习需求持续增长，当前小学阶段学习汉语人数约2300名，与其他亚洲语言并驾齐驱；过去六年，CIA U-M在汉语推广、文化活动、交流项目上成绩斐然，特别感谢中国驻毛里求斯使馆和教育部语合中心在志愿者教师派遣方面的努力和贡献。

“2022年毛里求斯基础教育本土中文教师在线研修班” 是中毛两国教育合作备忘录于今年5月25日续签后的新合作项目。培训历时4天，针对毛求本土教师量身定制，分六次课程就汉语语音、汉字、词汇、语法、写作开展教学，并就汉语教学法、中小学中文综合课教学管理与设计、中小学写作课课堂设计进行研修及实训，旨在巩固提升本土汉语教师的汉语教学能力、课堂管理能力，加深他们对中国及中国文化的认识。

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