新华社北京8月3日电 英国媒体2日报道，由于情报机构警告执政党保守党党首选举投票存在遭遇网络攻击风险，投票推迟举行，以改进流程。

《每日电讯报》报道，根据原计划，保守党党员将收到一张带有唯一投票代码的邮寄选票。他们可以通过邮寄或在线方式投票。在投票结束前，保守党党员有一次通过投票代码修改选票的机会。

7月7日，英国首相鲍里斯·约翰逊在伦敦唐宁街10号门前发表讲话后返回室内。新华社记者李颖摄

然而，英国政府通信总部说，保守党上述投票流程存在漏洞，黑客可以在投票接近尾声时大批窜改线上投票结果。即便是通过邮寄方式投票，如不慎公开选票的照片，也可能造成投票代码被黑客利用、投票结果被窜改的情况。

根据政府通信总部建议，保守党不应在选举中设置允许修改选票的环节，唯一投票代码在选票投出后应立即作废。

《每日电讯报》报道，选票原定于8月1日寄出，但眼下推迟至最晚11日寄到。

保守党7月20日确定党首选举最终候选人：前财政大臣里希·苏纳克和现任外交大臣伊丽莎白·特拉斯。经所有党员投票，胜者将出任保守党新党首及新一任英国首相。选举结果将于9月5日宣布。（林淑婷）

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