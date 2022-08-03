8月2日，美国国会众议院议长南希·佩洛西窜访台湾，引发美国股市8月2日开盘便下跌。当天，美国股市收盘三大指数均有下跌。

美国自身，正在被佩洛西推向深渊。

中美相向而行的机会，正在被佩洛西用一己之力严重破坏。

台湾问题，是中美关系最重要、最核心、最敏感的问题。眼下，中美关系本就处在高度承压时刻，美国现任国会领导人此时赴台活动，毫无疑问，是严重挑衅。

在此之前，美方一再保证一个中国政策没有改变也不会改变，美方不支持“台独”。

但现实是，佩洛西之流的政治赌博和政治营销，严重损害了美国的国家信用，也严重损害了中美之间的政治基础，并将连带损害中美关系的各个层面。

中美经贸关系，是中美关系的重要组成部分。

当前，中国依然是美国第一大进口来源国，今年前五个月，美国从中国进口额占其进口总额的16.7%。

中美经贸关系仍支撑美国260万个就业岗位，两国贸易平均每年为每个美国家庭节省850美元的生活成本。

美国企业在华投资兴业累计已超过7万家，其中97%都是盈利的。

不久之前，美国领导人刚刚表示，希望在与中国利益交融的领域开展合作。

但皮之不存，毛将焉附。

佩洛西触碰中美关系底线、谋求个人私利带来的正是对美国整体利益的损害和美国人民利益的损害。

中美贸易的前景将再次因美国恶行蒙尘。

当前，面对通胀高企、疫情反复和俄乌冲突等因素交织影响，美国经济正在承受一降一升的压力：

第二季度美国经济数据按年率计算下滑0.9%，这已经是美国经济第二季度负增长，连续两个季度负增长，一般意味着美国经济陷入技术性衰退。

6月美国CPI同比上涨9.1%，创下近41年来新高，连白宫都称通胀“高得令人无法接受”。

这一降一升，都需要通过加强与中国的合作才能找到解方。商务部研究院对外贸易研究所所长梁明分析：

本轮美国通胀从初期的需求拉动型转为后期的成本推动型，进口商品价格的持续上涨也是本轮美国通胀高企的重要原因。具体表现是美国进口价格指数从2020年中期开始的持续上涨。

面对最重要的贸易伙伴，美国本应与中国相向而行。

此时执意恶化中美关系，是自断臂膀，是在阻塞中美合作的可能，是在压缩中美经贸合作的空间，由此对美国经济和民生造成的损害也只能由美国自身承担。

中国社科院世界经济与政治研究所国际贸易室主任东艳告诉谭主，如果中国减少对美国大豆等农产品的进口量，将对美国形成较为显著的影响。中国国际贸易学会副会长李钢也分析，美国如果对中国出口减少，失去了中国这个市场，会影响美国国内经济政治稳定。

中美相向而行，利于双方。

美国逆势而动，伤害彼此，伤害的也是全世界。

作为全球前两大经济体，两国经济总量超过世界三分之一，对世界经济增长贡献率超过50%。

美国破坏中美关系，会影响世界经济和全球贸易的整体预期。美国出台的一系列法案也限制了正常的国际贸易，已经增加了全球生产成本，对全球经济产生负面影响。

不顾全球经济困局，美国一直在通过“暴力加息”缓解自身通胀。结果是美债市场的债券价格今年出现较大跌幅。

随之而来的是世界各国央行持有美债规模不约而同下降。在今年4月，甚至出现前十大美债海外持有主体，集体减持美债的罕见一幕。

美国当前国债总额超过30万亿美元，中国持有约1万亿美元的美债，到今年5月，中国已经连续多月减持美债，持有美债规模已经降至9808亿美元，这是2010年以来的最低值。

根据专家分析，一旦中美关系进一步恶化，中国可以考虑进一步减持美债，给美国造成更大压力。

美国若一意孤行，中国还有诸多经贸手段对美国采取反制措施。

中国具有绝对竞争优势的战略性资源，中重稀土，可以对美实施出口管制，同时中国可以降低自美油气进口，增加自俄油气进口。

美国要为此负全部责任。自作，只能自受。

风物长宜放眼量。

中国人会更加深刻理解和牢记国家强盛、民族复兴这8个字的深刻内涵。

山高水长。

美国政客的丑陋行径，无法改变台湾属于中国的历史和法理事实，无法阻挡中国实现完全统一的历史大势。

台湾，永远是中国的台湾。任何外来干涉者，终会成为过眼云烟。

(责编：杨光宇、白宇)