中国网8月3日讯 8月2日，由当代中国与世界研究院、巴基斯坦巴中学会、中国互联网新闻中心（中国网）共同主办的“全球发展与治理”中国—巴基斯坦智库对话会，以线上线下相结合方式成功举行。

中国驻巴基斯坦大使农融，巴基斯坦参议院国防委员会主席、巴中学会会长穆沙希德·侯赛因·赛义德，中国外文局副局长兼总编辑高岸明出席会议并致辞。

巴基斯坦伊斯兰堡战略研究所所长、巴基斯坦外交部前秘书长艾扎兹·艾哈迈德·乔杜里，当代中国与世界研究院院长于运全，巴中学会执行主任穆斯塔法·赛义德，中国互联网新闻中心（中国网）总编辑王晓辉以及来自中巴两国的10余名智库专家学者聚焦“中巴治国理政经验交流”主题展开深入研讨。

北京主会场。

中国驻巴基斯坦大使农融致辞。

农融指出，中国与巴基斯坦是独一无二的全天候战略合作伙伴，面对国际格局新形势新变化，本次对话会以发展和治理为主题，围绕双方共同关心的议题展开研讨，符合两国领导人的期待，契合两国人民的诉求。中国支持巴基斯坦探索符合自身国情的发展道路，愿同巴方分享中国在新时代实践中不断积累并丰富的治国理政经验。他表示，当代中国与世界研究院是国家重点对外交流智库，巴中学会为加强两国人文交流和智库合作发挥了重要作用。希望两国能继续加强密切对话沟通，深化发展战略对接，抓住高质量发展新机遇，实现共同发展繁荣。

巴基斯坦参议院国防委员会主席、巴中学会会长穆沙希德·侯赛因·赛义德致辞。

穆沙希德·侯赛因·赛义德指出，中巴友谊源远流长，两国关系不断得到巩固与深化。中国经济、科技、社会的高速发展，不仅使巴基斯坦从中受益，还为亚洲地区乃至世界安全与发展注入动能。他表示，善政的标准根本上由其结果所衡量。中国国家治理之所以能够取得反腐倡廉成效、打赢脱贫攻坚战，究其原因在于坚持以人民为中心的发展理念。巴基斯坦希望在同中国共建“一带一路”、构筑中巴命运共同体的进程中，提升本国人民生活水平，促进两国民心相通。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明致辞。

高岸明指出，世界正进入新的动荡变革期，中巴同为发展中国家，应在赓续传统友谊的基础上，通过共同维护地区和平与安全、持续推进中巴经济走廊建设、不断深化减贫实践与经验交流等务实举措，树立高质量发展伙伴关系的合作样板，实现真正改善民生福祉的包容性发展。他表示，中国外文局最近出版了《习近平谈治国理政》第四卷，第一卷至第四卷全面阐释了习近平总书记的治国理政方略。我们将全力支持当代中国与世界研究院与巴中学会继续开展机制性交流对话，合作推出更多高质量的公共知识产品，推动两国治国理政经验交流不断迈上新台阶，为共建更加紧密的中巴命运共同体作出应有贡献。

会上，当代中国与世界研究院和巴中学会联合发布智库报告《善治与基石：巴基斯坦眼中的新时代中国之治》。艾扎兹·艾哈迈德·乔杜里介绍了报告主要内容。于运全、穆斯塔法·赛义德、王晓辉分别对报告进行了解读。

艾扎兹·艾哈迈德·乔杜里发布报告。

艾扎兹·艾哈迈德·乔杜里表示，报告系统梳理了巴基斯坦学界对于中国治国理政的研究观点与看法，总体上看，中国新时代的国家治理非常成功，主要得益于习近平主席的卓越领导、确立明确愿景和发展目标、去中心化的民主治理体系、中国共产党的问责制度、注重防范化解风险挑战等因素。中国治理的成功实践与经验对巴基斯坦有着重要借鉴与启示，两国应继续深入开展治国理政经验交流，推动务实友好合作，让“铁杆”伙伴关系不断迈向新高度。

于运全展示报告中英文版。

于运全指出，报告是当研院与巴中学会联合研究的最新成果，也是双方推动两国治国理政经验交流的代表作。报告从“善治”“基石”“愿景”“开放”4个角度，诠释了巴基斯坦学界对新时代中国之治的深刻理解和体会，凸显出习近平总书记和中国共产党的领导在新时代发挥的核心作用。未来，当研院将与巴中学会继续推出更多满足两国治理与发展需要的高质量公共产品，为深化中巴全天候友谊贡献力量。

穆斯塔法·赛义德作报告解读。

穆斯塔法·赛义德认为，报告着重强调了中国共产党是新时代中国之治最基本、最稳定、最可靠的保障和关键所在。中国共产党为国家发展制定长远规划，确保当前利益同长远利益、局部利益同整体利益的协调一致，运用强大的组织体系，保障国家机构的高效运转与政策实施的连续稳定，为推动国家治理现代化提供了根本政治保证。

王晓辉作报告解读。

王晓辉表示，报告通过丰富的内容、详实的案例，真实、立体、全面地展现了巴基斯坦人民对新时代中国国家治理与发展的认识与了解，有助于澄清当前国际社会对中国存在的部分曲解与误读，为增进中国同各国对话交流、互学互鉴提供了优秀样板。作为国际传播和信息交流的重要平台，中国网将继续发挥媒体融合发展优势，推动中国理论、中国思想走向世界，展示中国发展实践的世界意义。

当代中国与世界研究院副院长林琨主持开幕式和报告发布环节。

报告发布后，来自中巴两国智库、高校、研究机构的专家学者就加强两国治国理政经验交流，促进共同发展，深化中巴全天候战略合作伙伴关系发表了各自的观点与看法。

与会专家学者。

中国社科院国际合作局副局长、亚太与全球战略研究院副院长、中国南亚学会会长叶海林指出，世界百年大变局下，中巴经济走廊建设面临全球价值链竞争、地缘格局变化以及新冠肺炎疫情反复等多重挑战，双方应坚持发展理念，加强优势项目接口预置，有效延伸走廊产业链，让两国务实合作走稳走实走远。

巴基斯坦专栏作家、中国问题专家苏丹·哈利认为，在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，新时代中国在产业升级、科技创新、贫困治理等领域成果丰硕。中国治国理政的实践经验与瞩目成就，不但为巴基斯坦提供了重要启示，还为广大发展中国家增添了信心和力量。

国家发展改革委国际合作中心处长张继栋表示，中巴经济走廊不仅是两国经济合作的重要抓手，还是“一带一路”的先行先试项目与标志性工程。下一步，双方应以走廊建设新阶段为契机，发挥走廊在投资兴业、拉动就业、技术革新等方面的积极作用，沿着高质量发展方向稳步迈进。

巴基斯坦拉合尔公共政策研究所所长萨夫达尔·苏海尔指出，中巴经济走廊是两国经贸往来的重要桥梁。随着走廊项目的有序推进，两国在清洁能源、农业产业、特色经济区建设等领域的合作成果颇丰。下一步，双方应把握走廊带来的有利机遇，深入挖掘合作空间，实现互惠互利、共赢发展。

中国农业大学国际发展与全球农业学院副教授王海民认为，普惠包容发展是贯穿中巴减贫治理经验交流的核心主题。两国可以在南南合作框架内，从基础设施、公共服务、医疗教育、职业技能等领域入手，着力实现减贫合作在项目、资金、人员上的实质融合，持续改善民生福祉，加速弥合发展鸿沟。

巴基斯坦可持续发展政策研究所联合执行主任瓦加尔·艾哈迈表示，中国新时代的发展变化令人钦佩，巴基斯坦应当充分学习借鉴中国在基层治理建设、系统减贫规划和对外开放实践中的丰富经验，将本国实现工业化、现代化的可持续发展愿景转化为现实行动。

据悉，为加强中外治国理政经验交流、推动落实全球发展倡议，当代中国与世界研究院联合各国智库共同推出“全球发展与治理”系列对话会。此次对话会是与巴基斯坦巴中学会举办的首场活动，下一步双方将依托共建的联合研究中心，围绕经济复苏、减贫治理、“一带一路”建设等主题开展系列智库合作与联合研究，为促进两国经济社会可持续发展汇聚更多智慧和力量。

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