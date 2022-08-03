中国网8月3日讯 8月2日，在“全球发展与治理”中国—巴基斯坦智库对话会上，当代中国与世界研究院和巴基斯坦巴中学会联合发布智库报告《善治与基石：巴基斯坦眼中的新时代中国之治》。对话会由当代中国与世界研究院、巴基斯坦巴中学会、中国互联网新闻中心（中国网）共同主办。

《善治与基石：巴基斯坦眼中的新时代中国之治》智库报告

报告是当代中国与世界研究院和巴中学会合作研究的最新成果，在采访、调研多名巴方知名专家学者的基础上完成。在巴方看来，新时代中国之治归因于五大因素：

一、习近平主席治国方略

在巴基斯坦学界看来，新时代中国之所以能够取得“善治”，根本上归功于习近平主席的英明领导。巴基斯坦前驻华大使马苏德·哈立德表示，习近平主席“性格坚定、思路清晰、工作勤奋、充满干劲；他经常走街串巷调研民情，有效团结了人民群众为国家振兴而奋斗”。巴基斯坦伊斯兰堡战略研究所中巴研究中心研究员穆罕默德·费萨尔表示，习近平新时代中国特色社会主义思想是引领中华民族走向伟大复兴、重振曾经辉煌的关键要素，习近平主席的“长期愿景”是要将中国建设成“一个在国际舞台上发挥积极作用的大国”。

二、中国共产党的领导

巴基斯坦专家学者认为，坚持和加强中国共产党的全面领导，是新时代中国的一个显著特征，也是中国推进国家治理的关键所在。巴基斯坦拉合尔公共政策研究所所长萨夫达尔·苏海尔表示：“从基层到高层，中国共产党的干部始终与国家组织机构保持着顺畅关系，这种特征是中国治理方略独有的。随着时间的推移，这种体制变得更高效，推动实现领导层设定的政治目标。”巴基斯坦巴中学会执行主任穆斯塔法·海德尔·赛义德以自己是“中国的学生”为荣，认为“中国共产党从中国人民获得的合法性和认同感前所未有，这是中国治理的独特之处”，这种制度以“有助于权力平稳交接而闻名，这在西方国家非常罕见”。

三、民主协商型治理

在巴基斯坦专家看来，中国的治理体系非常高效，它建立在规则基础上，能够确保政策的有效性和连续性，同时惠及广大普通民众，具有显著的民主性，为政治稳定和经济繁荣作出了重大贡献。马苏德·哈立德表示，中国的政治制度“不是威斯敏斯特式的议会民主制，但有着完善的内部协商机制、尽职调查制度和精英领导体制”。巴基斯坦专栏作家、中国问题专家苏丹·哈利自1974年起经常访问中国，他亲眼见证了中国发生的翻天覆地的变化。他认为，消除绝对贫困、有效应对新冠肺炎疫情是近年来中国有效推进国家治理的两个最突出的成就。

四、制定长期发展规划

在巴基斯坦人眼中，习近平作为国家领导人有着清晰的愿景和战略，正在引领中国建设社会主义现代化国家。大多数受访的巴基斯坦人都认为中国必将实现“第二个百年奋斗目标”。巴基斯坦伊斯兰堡战略研究所战略分析中心主任尼勒姆·尼加尔认为，“中国的部分目标已提前实现，例如已经消除绝对贫困”。穆罕默德·费萨尔表示，相信中国能够实现百年奋斗目标主要是因为中国共产党在国家治理中处于核心地位，并“有能力与时俱进”。伊斯兰堡战略研究所中巴研究中心主任塔拉特·沙比尔认为，中国共产党9000多万名党员有着很强的声誉意识，都在为实现第二个百年奋斗目标而撸起袖子加油干。

五、积极应对风险挑战

面对疫乱交织的世界，中国将如何有效应对前进道路上的困难挑战？这是巴基斯坦政界、学界关注中国国家治理的一个重要方面。伊斯兰堡战略研究所所长、巴基斯坦外交部前秘书长艾扎兹·艾哈迈德·乔杜里表示，中国高度重视新冠肺炎疫情、经济转型、美西方打压等多方面的挑战，应以“经济再平衡”、提升自主创新、有效的外交策略加以积极应对。穆罕默德·费萨尔认为，中国的“经济再平衡”政策很有必要，中美之间存在着战略竞争，中国需要减少对外部的依赖，大力加强在医疗、技术、教育等战略领域的能力建设。苏丹·哈利认为，中国发展面临的障碍可能包括旨在破坏其前进的“西方干预”因素，到目前为止，中国政府已经成功应对了这些风险挑战。

报告结论指出，中巴治理模式虽然不同，但许多巴基斯坦人认为中国的治理方略是实现国内和平、保持政治稳定、促进经济发展的典范，并希望在摆脱贫困、市场改革、科技创新、基础设施建设等方面学习中国经验，未来希望继续推进两国治国理政经验交流，实现更加紧密的中巴交流合作。

近年来，当代中国与世界研究院发起国际智库知识分享计划，致力于构建以治国理政经验交流为重点的国际智库合作网络，形成了系列发展主题公共知识产品。下一步，当研院将继续与包括巴中学会在内的各国智库合作推出更多高质量的研究成果，为促进全球可持续发展汇聚更多智慧和力量。

(责编：高歌、崔越)