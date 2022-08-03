美国石油巨头埃克森美孚第二季度净利润178.5亿美元，同比增长280.6%。

海外网8月2日电 英国《卫报》网站7月31日刊发题为《工人因通货膨胀而受到惩罚，真正罪魁祸首是大企业的贪婪》的文章批评称，美国大公司正在以通货膨胀为掩护来提高物价“惩罚”工薪阶层；然而美联储却一次次提高利率，此举无疑是进一步对工薪阶层的加害。

文章称，在美国，从石油巨头到消费必需品厂商，再到杂货食品供应商，这些大公司正以通货膨胀为借口，提产品高价格以获取巨额利润。例如，石油巨头雪佛龙第二季度的利润增长了两倍多，达到116亿美元。消费者对此则别无选择。

美国政府应该更好地应对物价的大涨，并且不给80%的底层美国人造成太大负担。然而，美联储的政策却没阻断这一切。美联储在7月27日将利率提高75个基点，并暗示可能会在9月份进一步加息，该机构今年上半年已三次加息。如果美联储继续加息，大多数美国工人将进一步面临更严重困境。由于美联储加息，美国信用卡债务的平均利率已达到17.25%，学生贷款、汽车贷款和抵押贷款的利率也在上升。（海外网 侯兴川）

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