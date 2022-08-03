人民网罗马8月2日电 （记者谢亚宏）8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。意大利中国总商会当天举行会议，坚决反对佩洛西窜访台湾，予以强烈谴责。

意大利中国总商会会长黄智晓表示，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。台湾问题是中国内政，不容任何外来干涉。台湾问题事关中国主权和领土完整，中国没有任何妥协退让的余地。《反分裂国家法》对坚持一个中国原则、遏制“台独”分裂、反对外部势力干涉台湾问题等重大问题作出明确规定。

与会代表纷纷表示，祖国统一和中华民族伟大复兴已经进入不可逆转的历史进程。祖国必须统一，也必然统一。这不以美方一些顽固反华势力的意志而转移，不被“台独”分裂势力的痴心妄想而左右。实现祖国统一的时与势始终牢牢把握在我们的手中。美国反华势力和台湾民进党当局无论采取什么行径，都无法改变台湾是中国一部分的事实。佩洛西之流无论以什么方式“挺台遏华”，都无法阻挡中国统一的历史进程。

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